سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الأحد 21 أغسطس 2022.. بداية هادئة

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر صباح يوم الأحد 21 أغسطس 2022 بالتداول لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، عَنّْد حوالي 19.42 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وظل سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد حوالي 19.18 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع. وهُو نفس سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر.

كَمْا استقر سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 19.40 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وصل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى 19.10 جنيه للشراء و 19.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه مع البنك الأهلي عَنّْد 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، ليبقى عَنّْد 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد خالف توقعات معظم البنوك الاستثمارية فِيْما يتعلق برفع سعر الفائدة، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

قررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 18 أغسطس الجاري، تثبيت سعر الفائدة كَمْا هُو دون تغيير، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال عام.

وحدد البنك المركزي سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عَنّْد مستوى 11.25٪ و 12.25٪ و 11.25٪ على التوالي، وأبقى معدل الائتمان والخصم عَنّْد مستوى 11.75٪.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي عَنّْد المستوى 23 جنيها للشراء، و 23.10 جنيها للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 22.56 جنيه للشراء، و 22.87 جنيه للبيع. وهُو نفس سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، بنحو 22.93 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وحافظ البنك الأهلي، اليوم، على سعر تداول الريال السعودي فِيْ مصر عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، عَنّْد المستوى 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

وظل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي عَنّْد حوالي 62.19 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، عَنّْد حوالي 59.99 جنيه للشراء، و 62.33 جنيه للبيع.