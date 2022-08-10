سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الأربعاء 10 أغسطس 2022.. صعود جديد

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات الصباحية، الأربعاء 10 أغسطس 2022، مع البنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك المركزي المصري إلَّى 19.54 جنيه للشراء، و 19.63 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

بينما ارتفع سعر شراء اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي إلَّى 19.46 جنيهًا، وانخفض سعر البيع إلَّى 19.63 جنيهًا، وفِيْ بنك مصر سجل اليورو 19.46 جنيهًا للشراء، و 19.62 جنيهًا للبيع.

والبنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، بلغ اليورو 19.48 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

بلغ سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وفِيْ البنك الأهلي بلغ سعر الدولار 19.1 جنيهًا للشراء و 19.16 جنيهًا للبيع، وفِيْ بنك مصر سجل 19.15 جنيهًا للشراء و 19.18 جنيهًا للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد استقر عَنّْد 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، محافظاً على مكاسبه.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى 5.0 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي، عَنّْد 5.07 جنيهات للشراء، و 5.09 جنيهات للبيع، وفِيْ بنك مصر سجل 5.06 جنيهات للشراء، و 5.10 جنيهات للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

حزمة مساعدات جديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه إطلاق حزمة اجتماعية غير مسبوقة، ومع بداية شهر سبتمبر سنبدأ فِيْ تنفِيْذها، مشيرًا إلَّى أن الحزمة تهدف إلَّى تخفِيْف الأعباء والضغط عليها. المواطن المصري.

أظهرت بيانات حكومية صادرة عَنّْ الهِيْئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 20٪ خلال النصف الأول من عام 2022 إلَّى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

وبحسب البيانات، سجلت الصادرات غير النفطية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21٪ لتصل إلَّى 10.2 مليار دولار، مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.