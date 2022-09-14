سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الأربعاء 14 سبتمبر 2022.. تراجع ملحوظ

تباين سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الأربعاء 14 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر اليورو اليوم فى مصر

قفز سعر اليورو اليوم فى مصر فى البنك المركزى إلَّى مستوى 19.63 جنيه للشراء، و 19.75 جنيه للبيع، مقابل 19.57 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe. .org.eg “.

بينما انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي إلَّى مستوى 19.27 جنيه للشراء، و 19.73 جنيه للبيع، مقابل 19.42 جنيه للشراء، و 19.75 جنيه للبيع أمس.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر إلَّى 19.32 جنيه للشراء، و 19.73 جنيه للبيع، مقابل 19.42 جنيه للشراء، و 19.75 جنيه للبيع أمس.

كَمْا انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB إلَّى مستوى 19.34 جنيه للشراء، و 19.75 جنيه للبيع، مقابل 19.44 جنيه للشراء، و 19.77 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 19.30 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري “cbe.org.eg”.

حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) على مستواه عَنّْد 19.31 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار فِيْ البنك التجاري الدولي ليتداول عَنّْد 19.33 جنيه للشراء و 19.39 جنيه للبيع.

وسط تصاعد التضخم وتكاليف المعيشة، أكدت وزارة التموين فِيْ مصر استمرار صرف قرارات الحصص التموينية، مع تبادل السلع مقابل فرق نقاط الخبز، والتي كانت تدفع لحاملي البطاقة التموينية بالمقابل. لترشيد استهلاك الخبز المدعم من خلال 40.000 منفذ توريد على مستوى الجمهُورية.

يبلغ عدد المستفِيْدين من الخبز المدعم فِيْ مصر نحو 72 مليون مواطن، مقيدون بـ 22 مليون بطاقة تموينية، بحسب بيانات سابقة لوزارة التموين فِيْ مصر.

يحق للمواطن المسجل فِيْ البطاقة التموينية 150 رغيف خبز مدعم شهريا بسعر 5 قروش للرغيف.

أعلن وزير التموين المصري، علي مصيلحي، يوم الاثنين 12 سبتمبر، أن احتياطي البلاد الاستراتيجي من القمح يكفِيْ لمدة 6.6 شهرًا.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي إلَّى مستوى 22.64 جنيه للشراء، و 22.78 جنيه للبيع، مقابل 22.56 جنيه للشراء، و 22.69 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي. “cbe.org.eg”.

بينما تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) ؛ حيث انخفض إلَّى مستوى 22.23 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 22.73 جنيه للبيع، مقابل 22.39 جنيه للشراء، و 22.69 جنيه للبيع أمس.

وفِيْ بنك مصر، تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم، حيث انخفض إلَّى 22.26 جنيهًا للشراء، وارتفع إلَّى 22.73 جنيهًا للبيع، مقابل 22.39 جنيهًا للشراء، و 22.69 جنيهًا للبيع أمس.

كَمْا تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، ليتداول عَنّْد مستوى 22.29 جنيه للشراء، و 22.76 جنيه للبيع، مقابل 22.42 جنيه للشراء، و 22.67 جنيه للبيع امس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي ؛ عَنّْد المستوى 5.13 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) على مستواه عَنّْد 5.13 جنيه للشراء و 5.15 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

بينما تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، حيث استقر عَنّْد 5.13 جنيه للشراء، بينما انخفض إلَّى 5.15 جنيه للبيع، مقابل 5.13 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع أمس. .

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى البنك المركزي عَنّْد مستوى 5.25 جنيه للشراء و 5.28 جنيه للبيع.

بينما تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي. حيث نزل إلَّى 62.60 جنيه للشراء، بينما قفز إلَّى 63.11 جنيه للبيع، مقابل 62.61 جنيه للشراء، و 62.97 جنيه للبيع أمس.