سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الأربعاء 20 يوليو 2022.. تراجع الجنيه

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر، فِيْ بداية التعاملات صباح الأربعاء 20 يوليو 2022، مع البنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى 19.32 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي المصري ؛ إلَّى 19.10 جنيه للشراء و 19.44 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد ارتفع إلَّى 19.12 جنيه للشراء و 19.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم، بالبنك المركزي، إلَّى نحو 18.87 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع، مقابل 18.84 جنيه للشراء، و 18.92 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي. على سبيل المثال “.

وحول سعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري ؛ وارتفع إلَّى مستوى 18.88 جنيه للشراء، و 18.94 جنيه للبيع، مقابل 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB إلَّى نحو 18.90 جنيه للشراء، و 18.96 جنيه للبيع، مقابل 18.87 جنيه للشراء، و 18.93 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى 22.67 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع، مقابل 22.55 جنيه للشراء، و 22.66 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي. مصر “cbe Org.eg”.

كَمْا ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري. إلَّى 22.51 جنيه للشراء، و 22.80 جنيه للبيع مقابل 22.36 جنيه للشراء، و 22.75 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، إلَّى 22.54 جنيه للشراء، و 22.82 جنيه للبيع، مقابل 22.38 جنيه للشراء، و 22.69 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي 5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع، مقابل 5.01 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع أمس، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي. org.eg).

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى 5.03 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع، مقابل 5.02 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع أمس.

فِيْما بلغ سعر الريال السعودي اليوم لدى البنك التجاري الدولي نحو 5.02 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري 5.13 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع، مقابل 5.13 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع أمس.

فِيْما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي، إلَّى 5.13 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع، و 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، إلَّى 61.34 جنيه للشراء، و 61.69 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى 59.07 جنيه للشراء، و 61.58 جنيه للبيع.