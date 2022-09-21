سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الأربعاء 21 سبتمبر 2022.. إلَّى 19.56 جنيه

تباين سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات صباح الأربعاء 21 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية وأجهزة الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فى مصر مع البنك المركزى إلَّى مستوى 19.34 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع، مقابل 19.33 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe. .org.eg “.

بينما تباين سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، مستقراً عَنّْد مستوى 19.30 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 19.54 جنيه للبيع، مقابل 19.30 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه. للبيع امس. كَمْا تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

بينما ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك التجاري الدولي CIB ؛ إلَّى نحو 19.33 جنيهًا للشراء، و 19.56 جنيهًا للبيع، مقابل 19.32 جنيهًا للشراء، و 19.50 جنيهًا للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى إلَّى مستوى 19.38 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع، مقابل 19.35 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى. org.eg “.

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلَّى مستوى 19.39 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع، مقابل 19.37 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB إلَّى نحو 19.41 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع، مقابل 19.39 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع أمس.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المسؤولة عَنّْ تحديد أسعار الفائدة، غدًا الخميس، بينما يعقد البنك المركزي اجتماعين آخرين حتى نهاية العام.

يكتسب اجتماع الخميس أهمية مختلفة وزخمًا كبيرًا، خاصة أنه يأتي فِيْ اليوم التالي لاجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، والذي من المتوقع أن يتم خلاله رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وكان آخر قرار للبنك المركزي المصري فِيْ أغسطس الماضي هُو تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عَنّْد 11.25٪ للإيداع والإقراض على التوالي.

وذهبت معظم آراء الاقتصاديين إلَّى أن يتبنى البنك المركزي سياسة نقدية صارمة، برفع سعر الفائدة بنسبة 1٪ أو 2٪ خلال اجتماعه بعد غد فِيْ مواجهة التضخم ودعم الجنيه.

فِيْ حين توقع بحث بنك الاستثمار هِيْرميس أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1٪).

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

قفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي إلَّى مستوى 22.13 جنيه للشراء، و 22.26 جنيه للبيع، مقابل 22.01 جنيه للشراء، و 22.14 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي ». cbe.org.eg ”.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى مستوى 22.07 جنيه للشراء، و 22.28 جنيه للبيع، مقابل 21.99 جنيه للشراء، و 22.23 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وكذلك ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر). إلَّى مستوى 22.14 جنيه للشراء، و 22.31 جنيه للبيع مقابل 22.01 جنيه للشراء، و 22.25 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

ارتفع سعر الريال السعودى اليوم فى مصر مع البنك المركزى، إلَّى مستوى 5.15 جنيه للشراء، و 5.18 جنيه للبيع، مقابل 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى. “cbe.org.eg”.

بينما تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) ؛ حيث ارتفع إلَّى مستوى 5.15 جنيه للشراء، فِيْما استقر عَنّْد 5.17 جنيه للبيع، مقابل 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

كَمْا تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) ليتداول عَنّْد مستوى 5.15 جنيه للشراء و 5.17 جنيه للبيع مقابل 5.14 جنيه للشراء و 5.17 جنيه للبيع. تخفِيْض السعر.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر، فِيْما حافظ البنك المركزي على مستواه عَنّْد 5.27 جنيه للشراء، و 5.30 جنيه للبيع.

فِيْما قفز سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى مستوى 62.71 جنيه للشراء، و 63.07 جنيه للبيع، مقابل 62.63 جنيه للشراء، و 63 جنيه للبيع أمس.