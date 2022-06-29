سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الأربعاء 29 يونيو 2022.. تعاملات متباينة

تباين سعر اليورو اليوم فِيْ مصر، مقابل الجنيه المصري، فِيْ بداية التعاملات يوم الأربعاء، 29 يونيو 2022، فِيْ البنوك وشركات الصرافة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى 19.75 جنيه للشراء، و 19.84 جنيه للبيع، مقابل 19.76 جنيه للشراء، و 19.85 جنيه للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس.

وسعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، سجل نحو 19.67 جنيه للشراء، و 19.92 جنيه للبيع، مقابل 19.74 جنيه للشراء، و 19.87 جنيه للبيع أمس.

وفِيْ بنك مصر، بلغ سعر اليورو اليوم نحو 19.70 جنيهًا للشراء، و 19.92 جنيهًا للبيع، مقابل 19.74 جنيهًا للشراء، و 19.87 جنيهًا للبيع أمس.

بينما ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك التجاري الدولي، إلَّى نحو 19.77 جنيه للشراء، و 19.94 جنيه للبيع، مقابل 19.76 جنيه للشراء، و 19.89 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري “cbe. غزاله. على سبيل المثال ”، إلَّى نحو 18.72 جنيه للشراء، و 18.80 جنيه للبيع، مقابل 18.71 جنيه للشراء، و 18.78 جنيه للبيع أمس.

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى نحو 18.73 جنيهًا للشراء، و 18.79 جنيهًا للبيع، مقابل 18.71 جنيهًا للشراء، و 18.77 جنيهًا للبيع أمس.

وفِيْ بنك مصر تكررت نفس أسعار الدولار فِيْ البنك الأهلي المصري.

وفِيْ أكبر بنك خاص فِيْ مصر، تحرك سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، ليرتفع إلَّى نحو 18.75 جنيه للشراء، و 18.81 جنيه للبيع، مقابل 18.73 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 22.88 جنيه للشراء، و 22.99 جنيه للبيع، مقابل 22.93 جنيه للشراء، و 23.03 جنيه للبيع أمس.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي المصري نحو 22.82 جنيه للشراء، و 23.09 جنيه للبيع، مقابل 22.90 جنيه للشراء، و 23.14 جنيه للبيع أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فِيْ بنك مصر إلَّى نحو 22.86 جنيه للشراء، و 23.09 جنيه للبيع، مقابل 22.94 جنيه للشراء، و 23.14 جنيه للبيع أمس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB، إلَّى نحو 22.91 جنيه للشراء، و 23.11 جنيه للبيع، مقابل 22.97 جنيه للشراء، و 23.17 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد 4.98 جنيه للشراء، لكنه ارتفع مقابل 5.01 جنيه للبيع، مقارنة بسعر أمس 5 جنيهات للبيع.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي المصري إلَّى نحو 4.99 جنيه للشراء، مقارنة بسعر الشراء أمس 4.98 جنيه، لكنه استقر عَنّْد 5 جنيهات للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر. .

وأظهرت شاشات التداول سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي عَنّْد مستوى 4.98 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع، مقابل 4.98 جنيه للشراء، و 5 جنيهات للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم لدى البنك المركزي المصري، نحو 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع أمس.

فِيْما ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى نحو 61 جنيها للشراء، و 61.33 جنيها للبيع، مقابل 60.96 جنيها للشراء، و 61.29 جنيها للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس.