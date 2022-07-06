سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الأربعاء 6 يوليو 2022.. تراجع ملحوظ

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر، صباح الأربعاء 6 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 19.37 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع، مقابل 19.66 جنيه للشراء، و 19.75 جنيه للبيع أمس.

وانخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي، إلَّى 19.27 جنيه للشراء، و 19.73 جنيه للبيع، مقابل 19.59 جنيه للشراء، و 19.74 جنيه للبيع أمس.

بينما سجل سعر اليورو اليوم فى بنك مصر نحو 19.28 جنيه للشراء، و 19.73 جنيه للبيع، مقابل 19.59 جنيه للشراء، و 19.73 جنيه للبيع أمس.

أما بالنسبة لسعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد انخفض إلَّى 19.38 جنيه للشراء، و 19.75 جنيه للبيع، مقابل 19.61 جنيه للشراء، و 19.76 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي المصري، إلَّى نحو 18.83 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع، مقابل 18.80 جنيه للشراء، و 18.88 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات المركزي. موقع بنك مصر “cbe. Org.eg “.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى نحو 18.83 جنيهًا للشراء، و 18.89 جنيهًا للبيع، مقابل 18.81 جنيهًا للشراء، و 18.87 جنيهًا للبيع أمس. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، إلَّى نحو 18.85 جنيهًا للشراء، و 18.91 جنيهًا للبيع، مقابل 18.83 جنيهًا للشراء، و 18.89 جنيهًا للبيع عَنّْد إقفال أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى نحو 22.56 جنيه للشراء، و 22.66 جنيه للبيع، مقابل 22.85 جنيه للشراء، و 22.96 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي. مصر.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري إلَّى نحو 22.40 جنيه للشراء، و 22.90 جنيه للبيع، مقابل 22.73 جنيه للشراء، و 22.95 جنيه للبيع أمس.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني فِيْ بنك مصر إلَّى نحو 22.41 جنيه للشراء، و 22.90 جنيه للبيع، مقابل 22.73 جنيه للشراء، و 22.93 جنيه للبيع أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى نحو 22.60 جنيه للشراء، و 22.92 جنيه للبيع، مقابل 22.75 جنيه للشراء، و 22.97 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد المستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي نحو 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، مقابل 5.01 جنيه للشراء، و 5.02 جنيه للبيع أمس.

فِيْما بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك مصر نحو 5.01 جنيهات للشراء، و 5.03 جنيهات للبيع مقابل 5.01 جنيهات للشراء، و 5.02 جنيهات للبيع أمس.

أما سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد سجل نحو 5.01 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع، مقابل 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ولم يتغير سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، مسجلاً نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

فِيْما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي إلَّى 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع، و 5.11 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، إلَّى نحو 61.21 جنيه للشراء، و 61.63 جنيه للبيع، مقابل 61.23 جنيه للشراء، و 61.64 جنيه للبيع أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، نحو 59.01 جنيه للشراء، و 61.56 جنيه للبيع، مقابل 59.01 جنيه للشراء، و 61.53 جنيه للبيع أمس.