سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الإثنين 1 أغسطس 2022.. قفزة جديدة

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الاثنين 1 أغسطس 2022 ؛ البنك المركزي والمصارف الحكومية والخاصة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

قفز سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى 19.32 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع، مقابل 19.11 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org. على سبيل المثال “.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي بنحو 19.18 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع، مقابل 19.10 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، بنفس الأسعار فِيْ البنك الأهلي، بنحو 19.18 جنيهًا للشراء، و 19.45 جنيهًا للبيع.

كَمْا ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي. بنحو 19.20 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع، مقابل 19.14 جنيه للشراء، و 19.41 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فى مصر مع البنك المركزى 18.90 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع، مقابل 18.88 جنيه للشراء، و 18.96 جنيه للبيع فى ختام تداولات أمس، بحسب نشرة البنك المركزى. “cbe.org.eg”.

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي، عَنّْد 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع، مقابل 18.89 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس، وبنفس السعر. تكررت فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، مسجلا نحو 18.93 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع، مقابل 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للشراء. بيع عَنّْد إغلاق الأمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي إلَّى 23.00 جنيه للشراء، و 23.10 جنيه للبيع، مقابل 22.87 جنيه للشراء، و 22.97 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org. .eg “.

بينما تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي، حيث انخفض بنحو 22.81 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 23.22 جنيه للبيع، مقابل 22.86 جنيه للشراء، و 23.10 جنيه للبيع أمس.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ بنك مصر نفس أسعار البنك الأهلي، عَنّْد حوالي 22.81 جنيه للشراء، و 23.22 جنيه للبيع.

كَمْا تباين سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي. وانخفض إلَّى 22.83 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 23.25 جنيه للبيع، مقابل 22.90 جنيه للشراء، و 23.12 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

تباين سعر الريال السعودى اليوم فى مصر فى البنك المركزى، حيث ارتفع عَنّْد مستوى 5.03 جنيه للشراء، واستقر عَنّْد 5.05 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 5.02 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع. فِيْ الامس.

تفاوت سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي، فارتفع عَنّْد 5.03 جنيه للشراء، وظل عَنّْد 5.05 جنيه للبيع، مقابل 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع أمس، وهُو نفسه. السعر فِيْ بنك مصر.

وهذه هِيْ نفس أسعار الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، حيث ارتفعت إلَّى نحو 5.03 جنيه للشراء، وثابتة عَنّْد 5.05 جنيه للبيع، مقابل 5.02 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 5.14 جنيه للشراء و 5.17 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك الأهلي المصري 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع، وتكرر السعر فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى 61.52 جنيه للشراء، و 61.90 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي فِيْ البنك الأهلي المصري اليوم، بنحو 59.29 جنيه للشراء، و 61.88 جنيه للبيع.