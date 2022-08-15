سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الإثنين 15 أغسطس 2022.. تراجع ملحوظ

انخفض متوسط ​​سعر اليورو اليوم فِيْ مصر، خلال التعاملات صباح الاثنين 15 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وتراجع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى نحو 19.58 جنيه للشراء، و 19.70 جنيه للبيع، مقابل 19.75 جنيه للشراء، و 19.84 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي »cbe. org.eg “.

فِيْما تباين سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) ليسجل نحو 19.55 جنيه للشراء، و 19.78 جنيه للبيع، مقابل 19.59 جنيه للشراء، و 19.78 جنيه للبيع أمس.

وانخفض سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 19.55 جنيهًا للشراء، و 19.78 جنيهًا للبيع، مقابل 19.62 جنيهًا للشراء، و 19.82 جنيهًا للبيع أمس.

وانخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB، إلَّى نحو 19.57 جنيهًا للشراء، و 19.80 جنيهًا للبيع، مقابل 19.64 جنيهًا للشراء، وارتفع إلَّى 19.88 جنيهًا للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 19.09 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org. .eg “.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

توقع خبراء السوق أن يصل الدولار تدريجياً إلَّى مستوى 20 جنيهاً، مما يشير إلَّى احتمال ارتفاع سعر الصرف فِيْ حدود 10 إلَّى 15٪، تزامناً مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

فِيْما رحب خبراء اقتصاديون بالتعديل الوزاري فِيْ مصر، معتبرين أنه خطوة على الطريق الصحيح ويضخ دماء جديدة فِيْ شرايين البلاد.

أكد الدكتور محمد عبده الخبير المالي أن التعديل الوزاري شمل وزارات السياحة والأعمال والصناعة والذي يهدف بشكل مباشر إلَّى توفِيْر الدولار والعملات الأجنبية للسوق المصري مما يؤدي إلَّى مواجهة الأزمة الحالية.

وأضاف عبده لـ “العرب اليوم نيوز” أن قطاع السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث وفر 8.2 مليار دولار من الإيرادات خلال الفترة من يوليو ومارس 2022-2022، بحسب بيانات البنك المركزي. مصر.

وأكد أن ضخ دماء جديدة قد يخرج بأفكار تساعد على زيادة إيرادات السياحة وتنشيط قطاع السياحة بشكل عام مما يعود بالنفع الاقتصادي على الدولة ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات البنك المركزي، إلَّى نحو 23.15 جنيه للشراء، و 23.29 جنيه للبيع، مقابل 23.36 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي. “cbe.org.eg”.

فِيْما استقر السعر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، عَنّْد المستوى 23.11 جنيه للشراء، و 23.40 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 23.11 جنيهًا للشراء، و 23.40 جنيهًا للبيع، مقابل 23.26 جنيهًا للشراء، و 23.46 جنيهًا للبيع أمس.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB، إلَّى نحو 23.13 جنيهًا للشراء، و 23.42 جنيهًا للبيع، مقابل 23.29 جنيهًا للشراء، و 23.49 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

تفاوت سعر الريال السعودى اليوم فى مصر فى تعاملات البنك المركزى، ليسجل حوالى 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، مقابل 5.08 جنيه للشراء و 5.10 جنيه للبيع أمس، بحسب البنك المركزى. نشرة “cbe.org.eg”.

بينما استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، وتكرر السعر عَنّْد بنك مصر.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد حوالي 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ولم يتغير سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، ليبقى عَنّْد المستوى 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، ليسجل نحو 62.27 جنيه للشراء، و 62.65 جنيه للبيع، مقابل 62.29 جنيه للشراء، و 62.63 جنيه للبيع أمس.

كَمْا تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، ليتداول عَنّْد المستوى 59.93 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع، مقابل 59.93 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع.