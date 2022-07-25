سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الإثنين 25 يوليو 2022.. تباين ملحوظ

تباينت أسعار اليورو اليوم فِيْ مصر، صباح الاثنين 25 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فى مصر فى البنك المركزى المصرى إلَّى 19.28 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع، مقابل 19.23 جنيه للشراء، و 19.35 جنيه للبيع أمس.

واستقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، عَنّْد 19.13 جنيه للشراء وهُو نفس السعر أمس، فِيْما ارتفع سعر البيع إلَّى 19.43 جنيهًا مقابل 19.38 جنيه أمس.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر مثل البنك الأهلي 19.13 جنيه للشراء و 19.43 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” ليسجل نحو 19.15 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع، مقابل 19.20 جنيه للشراء، و 19.49 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، بنحو 18.88 جنيه للشراء، وانخفض إلَّى 18.96 جنيه للبيع، مقابل 18.87 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع أمس.

فِيْما استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر)، عَنّْد 18.89 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ بنك مصر نحو 18.89 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

ولم يتغير سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB”، مسجلاً نحو 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى مستوى 22.67 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع، مقابل 22.50 جنيه للشراء، و 22.64 جنيه للبيع أمس.

تفاوت سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، حيث استقر عَنّْد 22.51 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 22.85 جنيه للبيع، مقابل 22.51 جنيه للشراء، و 22.75 جنيه للبيع. فِيْ الامس.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر نفس أسعار البنك الأهلي المصري.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” بنحو 22.53 جنيه للشراء، و 22.88 جنيه للبيع، مقابل 22.48 جنيه للشراء، و 22.76 جنيه للبيع، أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

تفاوت سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، ليبقى عَنّْد حوالي 5.02 جنيه للشراء، وينخفض ​​إلَّى 5.04 جنيه للبيع، مقابل 5.02 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع أمس.

بينما حافظ الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 5.02 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم لدى البنك التجاري الدولي (CIB)، عَنّْد المستوى 5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، ليرتفع إلَّى نحو 5.14 جنيه للشراء، ويستقر عَنّْد 5.16 جنيه للبيع، مقابل 5.13 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع أمس.

بينما استقر سعره فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 5.13 جنيه للشراء و 5.15 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد مستوى 61.50 جنيه للشراء، و 61.78 جنيه للبيع، مقابل 61.30 جنيه للشراء، و 61.75 جنيه للبيع أمس.

تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي، حيث استقر عَنّْد 59.08 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 61.66 جنيه للبيع، مقابل 59.08 جنيه للشراء، و 61.62 جنيه للبيع أمس.