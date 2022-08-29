سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الإثنين 29 أغسطس 2022.. تعاملات هادئة

تباينت أسعار اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ بداية التعاملات يوم الاثنين 29 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الصرافة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، إلَّى نحو 19.05 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي »cbe. org.eg “.

فِيْما بقي سعر صرف اليورو فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 19.04 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

واستقر سعر صرف اليورو فِيْ بنك مصر اليوم عَنّْد حوالي 19.07 جنيه للشراء و 19.26 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

فِيْ البنوك الخاصة، تباين سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي. حيث انخفض إلَّى 19.05 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلَّى 19.39 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر عَنّْد المستوى 19.13 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عَنّْد مستوى 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

وفِيْ البنوك الخاصة حافظ سعر الدولار على مستواه فِيْ البنك التجاري الدولي عَنّْد 19.16 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع.

وفِيْما يتعلق بموجة ارتفاع أسعار السلع، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتصاعد التضخم، ارتفعت أسعار الأرز فِيْ مصر بشكل كبير، فِيْما ظهرت دعوات لمقاطعة هذه السلعة الغذائية الرئيسية.

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر الأرز فِيْ بعض المناطق فِيْ مصر وصل إلَّى 25 جنيها، رغم توفر الأرز وتواجده فِيْ المحلات والسوبر ماركت.

وأضاف شحاتة، فِيْ تصريحات لإحدى القنوات الفضائية المصرية، أن الأرز القديم لا يزال فِيْ السوبر ماركت، مشيرًا إلَّى أن المواطن هُو من ساعد فِيْ رفع الأسعار.

وأوضح أنه إذا قاطع المواطن الشراء لمدة أسبوع، فسيضطر التاجر إلَّى خفض الأسعار. وأشار إلَّى أن إنتاج الأرز يعادل نحو 4 ملايين طن صافِيْ.

أكد رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية أن الاستهلاك فِيْ مصر لا يتجاوز 3.5 مليون طن مما يعَنّْي توافر الكَمْيات المناسبة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، إلَّى نحو 22.47 جنيه للشراء، و 22.60 جنيه للبيع، مقابل 22.63 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe. .org.eg “.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، عَنّْد المستوى 22.45 جنيه للشراء، و 22.84 جنيه للبيع.

بينما يتغير سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر ؛ حيث انخفض إلَّى 22.45 جنيه للشراء بينما ارتفع إلَّى 22.84 جنيه للبيع مقابل 22.55 جنيه للشراء و 22.77 جنيه للبيع أمس.

تفاوت سعر الجنيه الإسترليني فِيْ البنك التجاري الدولي، ليتداول عَنّْد 22.48 جنيه للشراء، و 22.87 جنيه للبيع، مقابل 22.58 جنيه للشراء، و 22.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى نحو 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، مقابل 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe. .org.eg “.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، ليتداول عَنّْد المستوى 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الريال السعودي فِيْ بنك مصر صباح اليوم، ليبقى عَنّْد المستوى 5.08 جنيهات للشراء، و 5.10 جنيهات للبيع.

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك التجاري الدولي (CIB) ليتداول عَنّْد 5.08 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد المستوى 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

فِيْما تباين سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، حيث ارتفع إلَّى نحو 62.17 جنيهًا للشراء، وانخفض إلَّى نحو 62.54 جنيهًا للبيع، مقابل 62.12 جنيهًا للشراء، و 62.55 جنيهًا للبيع أمس.