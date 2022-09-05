سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الإثنين 5 سبتمبر 2022.. تراجع ملحوظ

تباين سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الاثنين 5 سبتمبر 2022 مع البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى نحو 19.07 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org. .eg “.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر)، إلَّى نحو 19.07 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع، مقابل 19.19 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

بينما تباين سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) ؛ حيث ارتفع إلَّى 19.09 جنيه للشراء، بينما انخفض إلَّى 19.32 جنيه للبيع، مقابل 19.08 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر عَنّْد البنك المركزي عَنّْد حوالي 19.18 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري “cbe.org.eg”.

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عَنّْد مستوى 19.18 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وفِيْ البنوك الخاصة، لم يتغير سعر الدولار فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 19.20 جنيهًا للشراء، و 19.26 جنيهًا للبيع.

تدخلت الحكومة المصرية بسرعة لوقف تكرار ارتفاع أسعار البيض مرة أخرى فِيْ الأسواق المحلية.

عرضت وزارة الزراعة المصرية كَمْيات كبيرة من بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر السيارات المتنقلة.

عادت أسعار البيض للارتفاع مجدداً فِيْ الأيام الماضية رغم انخفاض أسعار الجملة، ووصل سعر الجملة لكرتون البيض إلَّى 65 جنيهاً ليصل إلَّى المستهلك بأكثر من 75 جنيهاً.

أفاد تقرير رسمي صادر عَنّْ وزارة الزراعة المصرية أن حجم إنتاج البيض فِيْ مصر يبلغ 14 مليار بيضة سنويًا، وهُو ما يكفِيْ لاحتياجات السوق.

وأوضح التقرير أن أسعار بيض المائدة فِيْ السوق تتأثر بعدد من العوامل أهمها مكونات العلف والتي تمثل 70٪ من مدخلات الإنتاج وتتأثر بالأسعار العالمية.

نما الاقتصاد المصري بنسبة 6.6٪ فِيْ السنة المالية المنتهِيْة فِيْ 30 يونيو، مع تسارع النمو من 3.3٪ فِيْ العام السابق، مدعوماً بتعافِيْ النشاط بعد جائحة فِيْروس كورونا، قبل أن يتباطأ مرة أخرى بفعل تأثير الحرب فِيْ مصر. أوكرانيا.

كان رقم النمو المذكور فِيْ بيان لمجلس الوزراء أعلى من نسبة 6.2٪ الأولية التي أعلنها البنك المركزي فِيْ 18 أغسطس.

ونقل البيان عَنّْ وزيرة التخطيط هالة السعيد قولها إن الاقتصاد نما بنسبة 7.8٪ فِيْ الفترة ما بين يوليو ومارس، لكن هذا النمو انخفض إلَّى 3.2٪ فِيْ الفترة من أبريل إلَّى يونيو الماضي.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر، تراجع معدلات التضخم السنوية فِيْ يوليو الماضي إلَّى 14.6٪، مقابل 14.7٪ فِيْ يونيو الماضي.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى نحو 22.05 جنيه للشراء، و 22.19 جنيه للبيع، مقابل 22.17 جنيه للشراء، و 22.26 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe”. org.eg “.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر)، إلَّى نحو 22.05 جنيه للشراء، و 22.29 جنيه للبيع، مقابل 22.18 جنيه للشراء، و 22.36 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) إلَّى مستوى 22.07 جنيه للشراء، و 22.31 جنيه للبيع، مقابل 22.11 جنيه للشراء، و 22.38 جنيه للبيع. فِيْ الامس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، حيث انخفض إلَّى نحو 5.09 جنيه للشراء، واستقر عَنّْد 5.12 جنيه للبيع، مقابل 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع أمس، بحسب البنك المركزي. نشرة “cbe.org.eg”.

كَمْا تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، ليتداول عَنّْد مستوى 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، مقابل نحو 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع. فِيْ الامس.

فِيْما استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد المستوى 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، مسجلاً 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

بينما تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي. حيث ارتفع إلَّى 62.17 جنيهًا للشراء، بينما انخفض إلَّى 62.56 جنيهًا للبيع، مقابل نحو 62.13 جنيهًا للشراء، و 62.58 جنيهًا للبيع أمس.