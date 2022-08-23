سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 23 أغسطس 2022.. صحوة الجنيه

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر صباح الثلاثاء 23 أغسطس 2022 بالتداول فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى نحو 19.09 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.15 جنيه للشراء، و 19.27 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي »cbe. org.eg “.

وانخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي، إلَّى نحو 18.96 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع أمس.

كَمْا انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 19.02 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع أمس.

وانخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB إلَّى نحو 19.10 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 19.09 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه مع البنك الأهلي عَنّْد 19.10 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع. وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، ليبقى عَنّْد 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد خالف توقعات معظم البنوك الاستثمارية فِيْما يتعلق برفع سعر الفائدة، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع 18 أغسطس 2022.

برر البنك المركزي قرار تثبيت أسعار الفائدة بالقول إن الاقتصاد العالمي يتباطأ نتيجة استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، على عكس حالة عدم اليقين بشأن النظرة الاقتصادية العالمية، على الرغم من انخفاض شدتها. من التقلبات مقارنة بالأشهر السابقة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي إلَّى مستوى 22.54 جنيه للشراء، و 22.67 جنيه للبيع، مقابل 22.58 جنيه للشراء، و 22.71 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي ». cbe.org.eg ”.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي، إلَّى نحو 22.42 جنيه للشراء، و 22.67 جنيه للبيع، مقابل 22.52 جنيه للشراء، و 22.87 جنيه للبيع أمس.

كَمْا انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر إلَّى نحو 22.48 جنيه للشراء، و 22.67 جنيه للبيع، مقابل 22.52 جنيه للشراء، و 22.87 جنيه للبيع أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، إلَّى نحو 22.52 جنيه للشراء، و 22.70 جنيه للبيع، مقابل 22.54 جنيه للشراء، و 22.90 جنيه للبيع. فِيْ الامس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، عَنّْد مستوى 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وحافظ البنك الأهلي، اليوم، على سعر تداول الريال السعودي فِيْ مصر عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ولم يتغير سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، مسجلاً نحو 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

فِيْما تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، ليتداول عَنّْد المستوى 62.02 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع، مقابل 62.10 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع أمس.

بينما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى نحو 59.94 جنيه للشراء، و 62.32 جنيه للبيع، مقابل 59.98 جنيه للشراء، و 62.36 جنيه للبيع أمس.