سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.. مكاسب للجنيه

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى نحو 19.02 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع، مقابل 19.08 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي »cbe. org.eg “.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر)، إلَّى مستوى 18.94 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

كَمْا انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، إلَّى مستوى 18.96 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه. جنيه للبيع امس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 19.18 جنيهًا للشراء، و 19.25 جنيهًا للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري “cbe.org.eg”.

واستقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 19.18 جنيه للشراء و 19.24 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وفِيْ البنوك الخاصة، لم يتغير سعر الدولار فِيْ البنك التجاري الدولي، ليتداول عَنّْد المستوى 19.20 جنيهًا للشراء، و 19.26 جنيهًا للبيع.

وينتظر المصريون نتائج اجتماع لجنة التسعير الآلي المختصة بأسعار المحروقات فِيْما أثيرت تكهنات بشأن زيادة جديدة استجابت لها وزارة البترول.

يتم نقل أسعار البنزين فِيْ مصر كل ثلاثة أشهر، بحسب قرار لجنة التسعير الآلي، حيث شهدت بداية شهر يوليو الماضي حركة أسعار البنزين والديزل، على أن يتم الإعلان عَنّْ أسعار البنزين الجديدة فِيْ مصر بداية الشهر المقبل. أكتوبر، بعد اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي. من سبتمبر الجاري.

ارتفعت أسعار جميع أنواع البنزين الثلاثة بأثر فوري فِيْ يوليو الماضي، بقيمة تتراوح من نصف جنيه إلَّى جنيه. كَمْا ارتفعت أسعار الديزل والكيروسين، وهِيْ أكبر زيادة فِيْ عامين.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى نحو 22.03 جنيه للشراء، و 22.12 جنيه للبيع، مقابل 22.07 جنيه للشراء، و 22.16 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe. .org.eg “.

انخفض سعر الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر)، إلَّى نحو 21.94 جنيه للشراء، و 22.16 جنيه للبيع، مقابل 22.05 جنيه للشراء، و 22.29 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، إلَّى مستوى 21.97 جنيه للشراء، و 22.18 جنيه للبيع، مقابل 22.11 جنيه للشراء، و 22.38 جنيه للبيع أمس. .

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، عَنّْد المستوى 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

تفاوت سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، مستقراً عَنّْد مستوى 5.09 جنيه للشراء، بينما انخفض إلَّى 5.11 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع. فِيْ الامس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، مسجلاً 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

بينما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى مستوى 62.11 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع، مقابل 62.22 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع أمس.