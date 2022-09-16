سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الجمعة 16 سبتمبر 2022.. صعود ملحوظ

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الجمعة 16 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فى مصر مع البنك المركزى إلَّى مستوى 19.34 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع، مقابل 19.31 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe”. .org.eg “.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلَّى مستوى 19.28 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع، مقابل 19.22 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB إلَّى نحو 19.30 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع، مقابل 19.27 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى نحو 19.37 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، و 19.41 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org”. على سبيل المثال “.

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلَّى مستوى 19.37 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع، مقابل 19.31 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

كَمْا ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB إلَّى 19.39 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع، مقابل 19.36 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع أمس.

من جانبه توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يتحرك سعر صرف الدولار فِيْ مصر تدريجياً ليرتفع إلَّى 20.75 جنيه بنهاية عام 2022.

كَمْا توقع بنك ستاندرد تشارترد أن تتوصل الحكومة المصرية إلَّى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 6 مليارات دولار قبل نهاية سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، حافظ بنك ستاندرد تشارترد على توقعاته لمعدلات التضخم التي بلغت 11.6٪ فِيْ العام المنتهِيْ فِيْ يونيو 2023، وبلغت ذروتها 15٪ فِيْ الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم 14.6٪ فِيْ أغسطس متأثرا بارتفاع أسعار الوقود.

وبحسب البنك، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه فِيْ 22 سبتمبر للحد من هذه المعدلات.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى مصر مع البنك المركزى إلَّى مستوى 22.23 جنيه للشراء، و 22.33 جنيه للبيع، مقابل 22.33 جنيه للشراء، و 22.42 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى ” cbe.org.eg ”.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى نحو 22.22 جنيه للشراء، و 22.43 جنيه للبيع، مقابل 22.17 جنيه للشراء، و 22.33 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

بينما تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، حيث ارتفع عَنّْد 22.24 جنيه للشراء، وانخفض إلَّى 22.46 جنيه للبيع، مقابل 22.22 جنيه للشراء، و 22.47 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

ارتفع سعر الريال السعودى اليوم فى مصر مع البنك المركزى إلَّى مستوى 5.15 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع، مقابل 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى. cbe.org.eg ”.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى نحو 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع، مقابل 5.13 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك مصر إلَّى 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع، مقابل 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع أمس.

كَمْا ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) إلَّى نحو 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع، مقابل 5.13 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي إلَّى نحو 5.27 جنيه للشراء، و 5.29 جنيه للبيع، مقابل 5.26 جنيه للشراء، و 5.28 جنيه للبيع أمس.

قفز سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى مستوى 62.67 جنيه للشراء، و 62.94 جنيه للبيع، مقابل 62.62 جنيه للشراء، و 62.89 جنيه للبيع أمس.