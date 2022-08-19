سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الجمعة 19 أغسطس 2022.. فوق 19.5 جنيه

تفاوت سعر اليورو اليوم فِيْ مصر، صباح الجمعة 19 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فى مصر فى البنك المركزى، إلَّى حوالى 19.43 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع، مقابل 19.39 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع عَنّْد إقفال التعاملات، بحسب البنك المركزى. نشرة “cbe.org.eg”.

بينما تباين سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، ليسجل نحو 19.25 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع، مقابل 19.41 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع أمس.

وحول سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، تفاوت أيضا، ليسجل نحو 19.31 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع، مقابل 19.41 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع أمس.

كَمْا تفاوت سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) ليسجل نحو 19.40 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع، مقابل 19.40 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 19.09 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه مع البنك الأهلي عَنّْد 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) ليبقى عَنّْد 19.12 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد خالف توقعات معظم البنوك الاستثمارية فِيْما يتعلق برفع سعر الفائدة، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

قررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 18 أغسطس الجاري، تثبيت سعر الفائدة كَمْا هُو دون تغيير، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال عام.

وحدد البنك المركزي سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عَنّْد مستوى 11.25٪ و 12.25٪ و 11.25٪ على التوالي، وأبقى معدل الائتمان والخصم عَنّْد مستوى 11.75٪.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي إلَّى 23.04 جنيه للشراء، و 23.17 جنيه للبيع، مقابل 23.03 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org. على سبيل المثال “.

بينما انخفض سعر الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) إلَّى 22.77 جنيه للشراء، و 23.14 جنيه للبيع، مقابل 23.08 جنيه للشراء، و 23.26 جنيه للبيع أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر إلَّى مستوى 22.89 جنيه للشراء، و 23.14 جنيه للبيع، مقابل 23.08 جنيه للشراء، و 23.26 جنيه للبيع أمس.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، إلَّى نحو 22.93 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع، مقابل 23.09 جنيه للشراء، و 23.28 جنيه للبيع. بيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، ليسجل نحو 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وحافظ البنك الأهلي، اليوم، على سعر تداول الريال السعودي فِيْ مصر عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، عَنّْد المستوى 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 5.19 جنيه للشراء و 5.21 جنيه للبيع.

تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، ليسجل نحو 62.18 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع، مقابل 62.20 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع أمس.

بينما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى نحو 60.06 جنيه للشراء، و 62.42 جنيه للبيع، مقابل 60.09 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع أمس.