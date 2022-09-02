سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الجمعة 2 سبتمبر 2022.. تعاملات متباينة

تباينت أسعار اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ بداية التعاملات صباح الجمعة 2 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الصرافة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فى مصر مع البنك المركزى إلَّى مستوى 19.16 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع، مقابل 19.15 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe. .org.eg “.

بينما تباين سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر)، حيث انخفض إلَّى 19.01 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلَّى 19.34 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للشراء. بيع أمس.

كَمْا تباين سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، حيث انخفض إلَّى 19.06 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 19.34 جنيه للبيع، مقابل 19.20 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع أمس.

بينما ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) إلَّى نحو 19.21 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع، مقابل 19.14 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع أمس. .

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي المصري نحو 19.16 جنيه للشراء، و 19.27 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عَنّْد مستوى 19.18 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وفِيْ البنوك الخاصة، لم يتغير سعر الدولار فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 19.20 جنيهًا للشراء، و 19.26 جنيهًا للبيع.

تسابق الحكومة المصرية مع الزمن قبل الارتفاع المتوقع فِيْ سعر صرف الدولار خلال الأسابيع المقبلة، حيث أعلنت عَنّْ حزمة إجراءات استثنائية للإفراج عَنّْ الواردات وتخفِيْف الأعباء عَنّْ المستثمرين والمستوردين.

تقدم عدد من الشركات بشكوى إلَّى مجلس الوزراء المصري منذ أيام بسبب تراكَمْ الواردات فِيْ الموانئ المصرية لفترات بسبب عدم استكَمْال إجراءات تحصيل المستندات المتعلقة بأزمة الدولار.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي إلَّى مستوى 22.16 جنيه للشراء، و 22.30 جنيه للبيع، مقابل 22.25 جنيه للشراء، و 22.35 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي ». cbe.org.eg ”.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) إلَّى نحو 22.05 جنيه للشراء، و 22.36 جنيه للبيع، مقابل 22.34 جنيه للشراء، و 22.49 جنيه للبيع أمس.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني فِيْ بنك مصر اليوم إلَّى 22.09 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع، مقابل 22.34 جنيه للشراء، و 22.49 جنيه للبيع أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) إلَّى نحو 22.21 جنيه للشراء، و 22.38 جنيه للبيع، مقابل 22.29 جنيه للشراء، و 22.52 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

تباينت أسعار الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، حيث استقر عَنّْد 5.10 جنيه للشراء، فِيْما ارتفع إلَّى 5.13 جنيه للبيع، مقابل 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع أمس، بحسب الصحيفة. نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

كَمْا تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، ليتداول عَنّْد مستوى 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع أمس. . نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

بينما لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) مسجلاً 5.09 جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، حيث انخفض إلَّى 5.21 جنيه للشراء، فِيْما استقر عَنّْد 5.24 جنيه للبيع، مقابل 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع أمس.

كَمْا تباين سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، حيث انخفض إلَّى نحو 62.13 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 62.58 جنيه للشراء، مقابل 62.16 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع أمس.