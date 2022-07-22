سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الجمعة 22 يوليو 2022.. تباين الأرقام

تباينت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 فِيْ ماكينات الصرف الآلي وشركات الصرافة.

سعر اليورو فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فى مصر فى البنك المركزى المصرى إلَّى 19.36 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع.

تفاوت سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) وسجل 19.18 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع، وتفاوت سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد 19.22 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.

انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” وسجل 19.22 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع، حتى كتابة هذا التقرير.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 18.88 جنيه للشراء و 18.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) نحو 18.89 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم فِيْ بنك مصر نحو 18.94 جنيه للشراء و 18.97 جنيه للبيع.

وسعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” نحو 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي إلَّى مستوى 22.57 جنيه للشراء، و 22.67 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 22.46 جنيه للشراء، و 22.74 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر إلَّى 22.51 جنيهًا للشراء، و 22.77 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” نحو 22.52 جنيه للشراء، و 22.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة صباح الجمعة 22 يوليو 2022 فِيْ البنك المركزي.

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك المركزي عَنّْد 5.02 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك مصر نحو 5.02 جنيه للشراء و 5.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ البنك الأهلي عَنّْد مستوى 5.13 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ بنك مصر نحو 5.15 جنيهات للشراء، و 5.16 جنيهات للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي يتداول عَنّْد حوالي 61.37 جنيه للشراء، و 61.71 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي نحو 59.10 جنيه للشراء، و 61.66 جنيه. للبيع.