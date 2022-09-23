سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الجمعة 23 سبتمبر 2022.. تعافِيْ الجنيه

انخفض سعر اليورو فِيْ مصر، اليوم، خلال تعاملات الجمعة 23 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية وأجهزة الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فى مصر مع البنك المركزى إلَّى مستوى 19.18 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع، مقابل 19.25 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe. .org.eg “.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلَّى نحو 19.07٪ للشراء، و 19.31 جنيه للبيع، مقابل 19.24 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

كَمْا انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) إلَّى نحو 19.09 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع، مقابل 19.23 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 19.42 جنيهًا للشراء، و 19.53 جنيهًا للبيع، مقابل 19.44 جنيهًا للشراء، و 19.51 جنيهًا للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org”. على سبيل المثال ”

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى مستوى 19.44 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع، مقابل 19.39 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

فِيْما استقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي عَنّْد مستوى 19.46 جنيه للشراء و 19.52 جنيه للبيع.

إصلاح أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد خالف التوقعات التي أشارت إلَّى اتجاه لرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وأبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

صرحت لجنة السياسة النقدية فِيْ اجتماعها يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، بأنها قررت الإبقاء على أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عَنّْد مستوى 11.25٪ و 12.25٪ و 11.75٪ على التوالي.

كَمْا تم الإبقاء على معدل الائتمان والخصم عَنّْد مستوى 11.75٪.

كَمْا قرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطيات النقدية التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي لتصبح 18٪ بدلاً من 14٪، وهذا القرار سيساعد فِيْ تقييد السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى مصر مع البنك المركزى إلَّى مستوى 21.99 جنيه للشراء، و 22.12 جنيه للبيع، مقابل 22.04 جنيه للشراء، و 22.13 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى. cbe.org.eg ”.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى نحو 21.79 جنيه للشراء، و 22.15 جنيه للبيع، مقابل 22 جنيهًا للشراء، و 22.14 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB إلَّى نحو 21.82 جنيه للشراء، و 22.16 جنيه للبيع، مقابل 22 جنيهًا للشراء، و 22.22 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، مستقراً عَنّْد مستوى 5.16 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 5.19 جنيه للبيع، مقابل 5.16 جنيه للشراء، و 5.18 جنيه للبيع أمس، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية. نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى نحو 5.16 جنيه للشراء، و 5.18 جنيه للبيع، مقابل 5.15 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص) عَنّْد 5.16 جنيه للشراء، فِيْما انخفض إلَّى 5.18 جنيه للشراء، مقابل 5.16 جنيه للشراء، و 5.19 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، حيث انخفض إلَّى نحو 5.28 جنيه للشراء، واستقر عَنّْد 5.31 جنيه للبيع، مقابل 5.29 جنيه للشراء، و 5.31 جنيه للبيع.

كَمْا تباين سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي. حيث انخفض إلَّى 62.74 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلَّى 63.22 جنيه للبيع، مقابل 62.85 جنيه للشراء، و 63.12 جنيه للبيع أمس.