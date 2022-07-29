سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الجمعة 29 يوليو 2022.. طلب ملحوظ

تباين سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الجمعة 29 يوليو 2022 ؛ البنك المركزي والمصارف الحكومية والخاصة.

يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية فِيْ البنوك المصرية، بينما تعمل بعض فروعها بالفنادق والمطارات والمولات.

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس، 28 يوليو / تموز، عَنّْ حزمة استثنائية مدتها ستة أشهر تضيف 100 جنيه مصري (5.30 دولار) لكل بطاقة تموينية لمساعدة محدودي الدخل على مواكبة ارتفاع الأسعار.

وأضاف مدبولي أن مصر ستنفق مليار جنيه مصري (52.99 مليون دولار) شهريًا لمساعدة 9.1 مليون أسرة للإنفاق على السلع الغذائية الأساسية فِيْ إطار برنامج الدعم الذي يشمل الأرز وزيت الطهِيْ والسكر.

وتهدف الحكومة إلَّى تفعيل الحزمة الاستثنائية بنهاية أغسطس.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فى مصر مع البنك المركزى، حيث وصل إلَّى مستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع، مقابل 19.15 جنيه للشراء، و 19.27 جنيه للبيع فى ختام تعاملات أمس، بحسب ما أفاد. نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

تفاوت سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، ليسجل نحو 19.10 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع، مقابل 19.10 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع أمس.

بينما ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 19.12 جنيهًا للشراء، و 19.39 جنيهًا للبيع، مقابل 19.10 جنيهًا للشراء، و 19.24 جنيهًا للبيع أمس.

وسعر اليورو مقابل الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي (CIB) ؛ وارتفع إلَّى نحو 19.14 جنيه للشراء، و 19.41 جنيه للبيع، مقابل 19.12 جنيه للشراء، و 19.29 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 18.87 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع، مقابل 18.88 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org. على سبيل المثال “.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 18.89 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

لم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، مسجلاً نحو 18.91 جنيهًا للشراء، و 18.97 جنيهًا للبيع، وهُو نفس سعر إغلاق أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى نحو 22.87 جنيه للشراء، و 23.01 جنيه للبيع، مقابل 22.77 جنيه للشراء، و 22.91 جنيه للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس، بحسب ما أفاد. نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، إلَّى نحو 22.86 جنيه للشراء، و 23.10 جنيه للبيع، مقابل 22.71 جنيه للشراء، و 22.88 جنيه للبيع أمس.

كَمْا ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 22.87 جنيه للشراء، و 23.10 جنيه للبيع، مقابل 22.71 جنيه للشراء، و 22.88 جنيه للبيع أمس.

وسعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي ؛ وارتفع إلَّى نحو 22.90 جنيه للشراء، و 23.12 جنيه للبيع، مقابل 22.73 جنيه للشراء، و 22.90 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد المستوى 5.02 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

حافظ الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 5.02 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

فِيْما تفاوت سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، ليسجل نحو 5.02 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع، مقابل 5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، ليسجل نحو 5.13 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع، مقابل 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع أمس.

بينما استقر سعره فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 5.13 جنيه للشراء و 5.15 جنيه للبيع، تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى نحو 61.41 جنيه للشراء، و 61.86 جنيه للبيع، مقابل 61.39 جنيه للشراء، و 61.82 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي فِيْ البنك الأهلي اليوم فِيْ مصر إلَّى نحو 59.20 جنيه للشراء، و 61.73 جنيه للبيع، مقابل 59.16 جنيه للشراء، و 61.68 جنيه للبيع أمس.