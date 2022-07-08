سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الجمعة 8 يوليو 2022.. هبوط ملحوظ

تباينت أسعار اليورو اليوم فِيْ مصر، صباح الجمعة 8 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وصل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى نحو 19.18 جنيهًا للشراء، و 19.26 جنيهًا للبيع، مقابل 19.18 جنيهًا للشراء، و 19.27 جنيهًا للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس.

وانخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي، إلَّى 19.11 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع، مقابل 19.28 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع أمس.

تراجع سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 19.12 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع، مقابل 19.28 جنيه للشراء، و 19.73 جنيه للبيع، مقابل 19.28 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع أمس. .

أما بالنسبة لسعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد انخفض إلَّى 19.18 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع، مقابل 19.30 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي المصري نحو 18.83 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري “cbe”. Org.eg “.

وسعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، استقر عَنّْد مستوى 18.83 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى نحو 22.55 جنيه للشراء، و 22.65 جنيه للبيع، مقابل 22.45 جنيه للشراء، و 22.55 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي. مصر.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، نحو 22.42 جنيه للشراء، و 22.71 جنيه للبيع، مقابل 22.43 جنيه للشراء، و 22.61 جنيه للبيع أمس، وهُو نفس السعر لدى بنك مصر.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي نحو 22.45 جنيهًا للشراء، و 22.73 جنيهًا للبيع، مقابل 22.45 جنيهًا للشراء، و 22.63 جنيهًا للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، مسجلاً نحو 5.01 جنيهات للشراء، و 5.03 جنيهات للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، مسجلا نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد المستوى 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، إلَّى نحو 61.16 جنيه للشراء، و 61.57 جنيه للبيع، مقابل 61.18 جنيه للشراء، و 61.59 جنيه للبيع أمس.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى نحو 58.95 جنيهًا للشراء، و 61.46 جنيهًا للبيع، مقابل 59 جنيهًا للشراء، و 61.51 جنيهًا للبيع أمس.