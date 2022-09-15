سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الخميس 15 سبتمبر 2022.. الجنيه يكسب

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الخميس 15 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فى مصر مع البنك المركزى إلَّى مستوى 19.31 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع، مقابل 19.63 جنيه للشراء، و 19.75 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe. .org.eg “.

سجل سعر اليورو اليوم فى مصر فى البنك الأهلى المصرى (أكبر بنك حكومى) حوالى 19.22 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع، فِيْما جاء سعر اليورو اليوم فى بنك مصر عَنّْد 19.32 جنيه للشراء. و 19.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.27 جنيهًا للشراء، و 19.46 جنيهًا للبيع، فِيْما وصل سعره فِيْ بنك الإسكندرية إلَّى نحو 19.22 جنيهًا للشراء، و 19.39 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه فِيْ بنك الصائب نحو 19.21 جنيهًا للشراء، و 19.39 جنيهًا للبيع، وفِيْ مصر سجل سعر اليورو نحو 19.30 جنيهًا للشراء، و 19.47 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى، حيث وصل إلَّى 19.34 جنيه للشراء، و 19.41 جنيه للبيع، مقابل 19.30 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع، فى ختام تعاملات أمس الأربعاء، بحسب ما أفاد. نشرة البنك المركزي المصري “cbe.org.eg”. .

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 19.31 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

بلغ سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي نحو 19.36 جنيه للشراء و 19.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم فى مصر فى بنك الإسكندرية حوالى 19.33 جنيه للشراء و 19.39 جنيه للبيع، وسعر الدولار اليوم فى بنك الصائب حوالى 19.29 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للشراء. تخفِيْض السعر.

جاء سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى بنك مصر، بقيمة 19.39 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع.

أعلن مجلس الوزراء المصري الموافقة على إصدار وسك عملة فئة 2 جنيه للتداول فِيْ السوق.

وافق مجلس الوزراء على مقترح عقد اتفاقية بين الخزينة العامة ودار سك العملة المصرية وشركة سك العملة الملكية البريطانية بهدف إنشاء دار سك بريطانية مصرية فِيْ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجاء فِيْ بيان صحفِيْ صادر عَنّْ مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي اليوم أن الموافقة تأتي فِيْ إطار تطلع وزارة المالية لنقل الخبرات الفنية إلَّى الشراكة والمشاركة فِيْ عملية الإنتاج بهدف توطين الصناعات المعدنية فِيْ مصر.

وأضاف البيان أن مصر تسعى إلَّى تكوين مركز إقليمي رائد لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية فِيْ منطقة الشرق الأوسط.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر، خلال التعاملات المبكرة صباح الخميس 15 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 22.33 جنيه للشراء، و 22.42 جنيه للبيع، مقابل 22.64 جنيه للشراء، و 22.78 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي. “cbe.org.eg”.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 22.17 جنيها للشراء، و 22.33 جنيها للبيع، فِيْما وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس ببنك مصر نحو نحو 22.26 جنيه للشراء و 22.73 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) إلَّى 22.22 جنيه للشراء، و 22.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فِيْ بنك الإسكندرية نحو 22.16 جنيه للشراء، و 22.35 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ بنك الصائب نحو 22.15 جنيهًا للشراء، و 22.37 جنيهًا للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني فِيْ بنك مصر نحو 22.25 جنيهًا للشراء، و 22.47 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة صباح الخميس 15 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، ليسجل نحو 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع، مقابل 5.13 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس، بحسب ما أفاد. نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 5.13 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع، فِيْما كان سعره فِيْ بنك مصر عَنّْد المستوى 5.12 جنيه للشراء، و 5.14. جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) نحو 5.13 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع.

وكان سعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك الإسكندرية نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع.

وسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم فِيْ بنك الصائب، سجل نحو 5.05 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودى اليوم فى مصر فى بنك مصر حوالى 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 5.26 جنيه للشراء، و 5.28 جنيه للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ البنك الأهلي نحو 5.25 جنيه للشراء، و 5.27 جنيه للبيع، وفِيْ البنك. مصر سجلت 5.24 جنيه للشراء و 5.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 62.62 جنيهًا للشراء، و 62.89 جنيهًا للبيع، وفِيْ البنك الأهلي سجل نحو 60.39 جنيهًا للشراء، و 62.76 جنيهًا للبيع.