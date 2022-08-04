سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الخميس 4 أغسطس 2022.. قفزة جديدة

قفز سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي خلال تعاملات الخميس 4 أغسطس، وارتفعت أسعار البنوك التجارية وشركات الصرافة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، حيث وصل إلَّى 19.4005 جنيه للشراء، و 19.5160 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى 19.27 جنيه للشراء، و 19.41 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك الدولة المصري.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) إلَّى 19.35 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع.

وحول سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع بنك SAIB، سجل نحو 19.26 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع.

جاء سعر اليورو اليوم فى مصر مع “EG Bank” عَنّْد المستوى 19.39 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، حيث وصل إلَّى 19.0387 جنيه للشراء، و 19.1484 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وسجل سعر الدولار فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، اليوم الخميس، نحو 19.05 جنيها للشراء، و 19.11 جنيها للبيع، وتكرر السعر فِيْ بنك مصر.

وفِيْ البنوك الخاصة (المصرية الخليجية وأبو ظبي الإسلامي والتجاري الدولي وبنك بيريوس)، ارتفع سعر صرف الدولار إلَّى مستويات 19.11 جنيه للشراء و 19.13 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) 19.07 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى بنك SAIB 19.03 جنيه للشراء و 19.13 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، حيث وصل إلَّى مستوى 23.18 جنيهًا للشراء، و 23.35 جنيهًا للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 23.04 جنيه للشراء، و 23.22 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 23.14 جنيه للشراء، و 23.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري فِيْ البنك المصري نحو 23.18 جنيه للشراء، و 23.35 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الخميس 4 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، وارتفع سعره فِيْ البنوك التجارية وشركات الصرافة.

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، ليصل إلَّى 5.06 جنيه للشراء، و 5.08 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) ليرتفع إلَّى 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

وحول سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع “بنك إيجي”، سجل نحو 5.05 جنيهات للشراء، و 5.09 جنيهات للبيع.

وسجل سعر الدرهم اليوم فِيْ مصر فِيْما سجل البنك المركزي نحو 5.18 جنيه للشراء و 5.20 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد المستوى 62.06 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي نحو 59.59 جنيه للشراء، و 62.12 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.