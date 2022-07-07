سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الخميس 7 يوليو 2022.. هبوط مستمر

واصل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر انخفاضه خلال تعاملات صباح الخميس 7 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي المصري والبنوك العامة والخاصة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى 19.18 جنيه للشراء، و 19.27 جنيه للبيع، مقابل 19.37 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس، بحسب الموقع الرسمي. البنك المركزي (cbe.org.eg).

وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 19.28 جنيهًا للشراء، و 19.40 جنيهًا للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.30 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع، مقابل 19.38 جنيه للشراء، و 19.75 جنيه للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس فِيْ بنك QNB نحو 19.29 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع.

جاء سعر اليورو اليوم فى بنك الإسكندرية عَنّْد مستوى 19.27 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع، فِيْما جاء سعر اليورو اليوم فى بنك SAIB بنحو 19.26 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع. .

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فى مصر

حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ مصر على مستواه خلال تعاملات الخميس مع البنك المركزي، ليسجل نحو 18.82 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 18.83 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع وهُو نفس السعر لدى بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع، دون أي تغيير فِيْ سعر الإغلاق أمس الأربعاء.

أما عَنّْ سعر الدولار اليوم فِيْ بنك QNB فقد سجل نحو 18.84 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع، فِيْما وصل سعر الدولار اليوم فِيْ بنك الإسكندرية إلَّى أعلى مستوى وهُو 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ بنك SAIB نحو 18.81 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 22.45 جنيه للشراء، و 22.55 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.56 جنيه للشراء، و 22.66 جنيه للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس.، الأربعاء، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org). .eg).

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 22.43 جنيه للشراء، و 22.61 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى 22.45 جنيه للشراء، و 22.63 جنيه للبيع، مقابل 22.60 جنيه للشراء، و 22.92 جنيه للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء.

أما عَنّْ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فِيْ QNB، فقد سجل نحو 22.45 جنيه للشراء، و 22.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك الإسكندرية نحو 22.43 جنيه للشراء، و 22.63 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك SAIB نحو 22.42 جنيه للشراء، و 22.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الخميس 7 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك العامة والخاصة.

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك المركزي، مسجلاً نحو 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري نحو 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، دون أي تغيير على سعر الإغلاق أمس الأربعاء.

أما سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فِيْ QNB فقد بلغ 4.97 جنيه للشراء و 5.03 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشات التداول سعر الريال السعودي لدى بنك الإسكندرية عَنّْد مستوى 5 جنيهات للشراء، و 5.03 جنيهات للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وحول سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، سجل خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الخميس نحو 61.18 جنيه للشراء، و 61.59 جنيه للبيع، مقابل 61.21 جنيه للشراء، و 61.63 جنيه للبيع عَنّْد الساعة. نهاية التداول أمس الأربعاء.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 59 جنيها للشراء و 61.51 جنيها للبيع وهُو نفس السعر لدى بنك مصر.