سعر اليورو اليوم فِيْ مصر السبت 13 أغسطس 2022.. تعاملات هادئة

حافظ سعر اليورو اليوم فِيْ مصر على مستواه خلال تعاملات صباح السبت 13 أغسطس 2022 مع شركات الصرافة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 19.75 جنيه للشراء، و 19.84 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وبلغ سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي 19.62 جنيهًا للشراء، و 19.85 جنيهًا للبيع، وبلغ فِيْ بنك مصر نحو 19.62 جنيهًا للشراء، و 19.82 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر اليورو اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.64 جنيه للشراء، و 19.83 جنيه للبيع.

ينتظر مجتمع الأعمال والاقتصاديون اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل لتسوية أسعار الفائدة على الودائع، وسط توقعات متباينة بين رفع أو استقرار.

تجتمع لجان الأصول والخصوم (المسؤولة عَنّْ تحديد أسعار الفائدة على شهادات الادخار) فِيْ البنوك العاملة فِيْ السوق المصري، فِيْ الأسبوع التالي لقرار البنك المركزي، بهدف ة أسعار الفائدة والعوائد على المنتجات المصرفِيْة، مثل الودائع، حسابات التوفِيْر وشهادات الادخار.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد 19.1 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي عَنّْد 19.12 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع.

توقع خبراء السوق أن يصل سعر الدولار تدريجياً إلَّى مستوى 20 جنيهاً، مما يشير إلَّى احتمال ارتفاع سعر الصرف فِيْ حدود 10 إلَّى 15٪، تزامناً مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

أظهرت بيانات حكومية صادرة عَنّْ الهِيْئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 20٪ خلال النصف الأول من عام 2022 إلَّى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

وبحسب البيانات، سجلت الصادرات غير النفطية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21٪ لتصل إلَّى 10.2 مليار دولار، مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر إلَّى 23.36 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى نحو 23.26 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB إلَّى نحو 23.07 جنيه للشراء، و 23.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر شراء الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد المستوى 5.08 جنيه، فِيْما استقر سعر البيع عَنّْد 5.10 جنيه، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وسجل سعر شراء الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) محافظاً على مستواه عَنّْد 5.07 جنيه، فِيْما ارتفع سعر البيع إلَّى 5.10 جنيه، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد حوالي 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري نحو 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد مستوى 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 62.29 جنيه للشراء، و 62.63 جنيه للبيع.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 59.95 جنيه للشراء و 62.53 جنيه للبيع.