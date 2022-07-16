سعر اليورو اليوم فِيْ مصر السبت 16 يوليو 2022.. استقرار الجنيه

استقر متوسط ​​سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 16 يوليو 2022، فِيْ تعاملات متوسطة مع شركات الصرافة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

سجل سعر اليورو اليوم فى مصر لدى البنك المركزى 19.18 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع، وهى نفس أسعار أمس.

وحول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي سجل 18.74 جنيه للشراء، و 19 جنيه للبيع.

كَمْا استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي ليسجل 18.85 جنيه للشراء و 19.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ مصر على مستواه عَنّْد 18.83 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار يوم أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe Org.eg”.

وسعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، استقر عَنّْد 18.83 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد المستوى 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد 22.55 جنيه للشراء، و 22.65 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري “cbe Org.eg”.

ظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد حوالي 22.14 جنيه للشراء، و 22.46 جنيه للبيع.

بينما لم يتغير سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد 22.25 جنيه للشراء، و 22.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

وظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك الأهلي عَنّْد المستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، مسجلاً نحو 5.01 جنيهات للشراء و 5.03 جنيهات للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، ليسجل 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الوطني عَنّْد 5.12 جنيه للشراء و 5.14 جنيه للبيع.

ظل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري عَنّْد 61.16 جنيه للشراء و 61.57 جنيه للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، عَنّْد حوالي 58.81 جنيه للشراء، و 61.36 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.