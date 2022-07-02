سعر اليورو اليوم فِيْ مصر السبت 2 يوليو 2022.. الجنيه يتماسك

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر، فِيْ بداية التعاملات يوم السبت 2 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي المصري والشركات المحدودة بالبورصة.

حدد البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي للبطاقات الصادرة من البنوك الأخرى، عَنّْد 5 جنيهات، ورفع حد السحب النقدي لكل معاملة من أجهزة الصراف الآلي بالبنوك الأخرى إلَّى 4 آلاف جنيه.

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، تراجع حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية فِيْ مارس وأبريل بقيمة إجمالية 7.2 مليار دولار.

كَمْا أظهرت البيانات أن صافِيْ الأصول الأجنبية انخفض فِيْ مايو بمقدار 3.5 مليار دولار.

أدت زيادات البنك المركزي الأمريكي التي بدأت فِيْ مارس آذار وغزو روسيا لأوكرانيا إلَّى تعقيد جهُود مصر لجذب الاقتراض المحلي والأجنبي لسد عجز الحساب الجاري والميزانية.

سعر اليورو اليوم فى مصر

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر، السبت 2 يوليو 2022، لدى البنك المركزي المصري، مسجلاً 19.70 جنيهًا للشراء، و 19.79 جنيهًا للبيع.

وفِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) بلغت 19.64 جنيه للشراء و 19.79 جنيه للبيع وفِيْ أحد البنوك 19.66 جنيه للشراء و 19.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي نحو 19.68 جنيه للشراء، و 19.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فى مصر

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي المصري نحو 18.74 جنيه للشراء، و 18.82 جنيه للبيع.

وسعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك الأهلي، سجل نحو 18.73 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 22.78 جنيه للشراء، و 22.89 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار فِيْ البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْما سجل البنك المركزي نحو 4.99 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 4.99 جنيه للشراء، و 5 جنيهات للبيع، وسعر الريال فِيْ بنك مصر جاء عَنّْد مستوى 4.98 جنيه للشراء. و 5 جنيهات للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر، خلال تعاملات السبت 2 يوليو 2022، مع البنك المركزي، نحو 5.10 جنيهات للشراء، و 5.12 جنيهات للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 5.09 جنيهات للشراء، و 5.11 جنيهات للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 61.03 جنيه للشراء، و 61.37 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك الأهلي المصري 58.76 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع.