سعر اليورو اليوم فِيْ مصر السبت 3 سبتمبر 2022.. العملة الأوروبية مستقرة

حافظ سعر اليورو اليوم فِيْ مصر على مستواه خلال تعاملات صباح السبت 3 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي وأجهزة الصراف الآلي وشركات الصرافة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 19.16 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) نحو 19.19 جنيهًا للشراء، و 19.34 جنيهًا للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، إلَّى 19.08 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع، مقابل 19.21 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع، عَنّْد نهاية التداول أمس الجمعة.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، ليسجل نحو 19.18 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري “cbe.org.eg”.

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عَنّْد مستوى 19.18 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وفِيْ البنوك الخاصة، لم يتغير سعر الدولار فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 19.20 جنيهًا للشراء، و 19.26 جنيهًا للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ بنك مصر نحو 19.23 جنيه للشراء و 19.26 جنيه للبيع.

توقعت وكالة موديز إنفستورز سيرفِيْسز فِيْ يونيو الماضي أن يكَمْل صندوق النقد الدولي برنامجا جديدا تتراوح قيمته بين 4 و 6 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري لمساعدة مصر فِيْ تمويل عجز الحساب الجاري المقدر بنحو 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

فِيْ الأشهر الأخيرة، تعهدت المملكة العربية السعودية وحلفاء الخليج الأثرياء بتقديم أكثر من 22 مليار دولار فِيْ شكل ودائع واستثمارات لدعم اقتصاد الدولة، التي يُنظر إليها على أنها تلعب دورًا محوريًا فِيْ العالم العربي.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تمضي فِيْ مسار “مطمئن” رغم عدم بلوغ حجم المساعدات التي يمكن للصندوق أن يقدمها لمصر.

منذ بداية العام، سحب مستثمرو المحافظ الأجنبية حوالي 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي، وانخفض الجنيه إلَّى أضعف مستوياته منذ تخفِيْض قيمته فِيْ عام 2016. وبلغت إصدارات السندات هذا العام حتى أغسطس أقل من نصف الرقم القياسي لعام 2016. الأموال التي تم جمعها فِيْ عام 2022 بالكامل. بلغت 192 مليار دولار.

واندفع المستثمرون نحو خيارات أقل خطورة، وسط جهُود مصر لتجنب أزمة ديون، حيث قفزت قيمة إصدارات أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، بينما انخفضت إصدارات السندات لأكثر من عام.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 22.17 جنيه للشراء، و 22.26 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) نحو 22.18 جنيهًا للشراء، و 22.36 جنيهًا للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

جاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) عَنّْد 22.11 جنيه للشراء، و 22.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 5.10 جنيه للشراء، فِيْما ارتفع إلَّى 5.12 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 5.09 جنيهات للشراء، و 5.11 جنيهات للبيع وهُو نفس السعر لدى بنك مصر.

لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، مسجلاً 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 62.13 جنيه للشراء، و 62.58 جنيه للبيع.