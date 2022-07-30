سعر اليورو اليوم فِيْ مصر السبت 30 يوليو 2022.. طلب محدود

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح يوم السبت 30 يوليو / تموز 2022 ؛ البنك المركزي وشركات الصرافة المحدودة.

يومي الجمعة والسبت عطلتان رسميتان فِيْ البنوك المصرية، بينما تعمل بعض فروعها الرئيسية فِيْ الفنادق والمطارات.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي 19.11 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي عَنّْد حوالي 19.10 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر اليورو اليوم فى بنك مصر نحو 19.16 جنيه للشراء و 19.43 جنيه للبيع.

وحول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB ؛ واستقر عَنّْد حوالي 19.14 جنيه للشراء و 19.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي 18.88 جنيه للشراء، و 18.96 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر عَنّْد البنك الأهلي عَنّْد 18.89 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، مسجلاً نحو 18.91 جنيهًا للشراء، و 18.97 جنيهًا للبيع، وهُو نفس سعر الإغلاق أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي 22.87 جنيه للشراء، و 22.97 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، 22.86 جنيه للشراء، و 23.10 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى بنك مصر نحو 22.87 جنيه للشراء، و 23.20 جنيه للبيع.

وسعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي ؛ واستقر عَنّْد حوالي 22.90 جنيه للشراء، و 23.12 جنيه للبيع بنفس أسعار أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد 5.02 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

حافظ الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك الأهلي عَنّْد 5.02 جنيه للشراء و 5.05 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

كَمْا استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 5.02 جنيه للشراء و 5.05 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد 5.14 جنيهات للشراء عَنّْد 5.16 جنيهات للبيع.

استقر سعره فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 5.13 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع، وتكرر السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 61.45 جنيه للشراء و 61.79 جنيه للبيع.

فِيْما بلغ سعر الدينار الكويتي فِيْ البنك الأهلي اليوم فِيْ مصر 59.20 جنيه للشراء، و 61.73 جنيه للبيع.