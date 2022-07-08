سعر اليورو يتراجع إلَّى أقل من 1,01 دولار للمرة الأولى منذ نهاية 2002

تسارع انخفاض اليورو يوم الجمعة، حيث انخفض سعر العملة الأوروبية إلَّى ما دون عتبة 1.01 دولار للمرة الأولى منذ نهاية عام 2002، متأثرًا بالمخاوف التي تؤثر على اقتصاد القارة.

فِيْ حوالي الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، خسر اليورو 0.55 فِيْ المائة ليصل إلَّى سعره البالغ 10106 دولارات، بعد انخفاضه إلَّى 10072، على مقربة من التكافؤ مع العملة الأمريكية.

قال ديريك هالبيني، المحلل فِيْ Mitsubishi UFJ Financial Holdings “الغاز الطبيعي سيبقي اليورو بعيدًا عَنّْ المستوى بغض النظر عَنّْ رد فعل البنك المركزي الأوروبي”.

وصلت أسعار الغاز فِيْ أوروبا إلَّى أعلى مستوياتها يوم الخميس منذ مارس ومنذ غزو أوكرانيا، مدفوعة بتعطيل الصادرات الروسية.

دفع احتمال حدوث نقص فِيْ الغاز فِيْ منطقة اليورو المستثمرين بعيدًا عَنّْ العملة الموحدة.

فِيْ مواجهة الصدمة التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي، يتردد البنك المركزي الأوروبي حاليًا فِيْ رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، على الرغم من التضخم.

قال ماثيو رايان، المحلل فِيْ شركة Ibery، إنه “كلما كانت معدلات الاقتراض الأكثر تباينًا فِيْ منطقة اليورو”، كلما زاد هذا الحذر من دفع المؤسسة النقدية.

وقال إيبيك أوزكارديسكيا، المحلل فِيْ Swissquote “يخاطر اليورو بالاستمرار فِيْ الاقتراب من التكافؤ طالما أن البنك المركزي الأوروبي لا يلجأ إلَّى إجراء صادم مثل زيادة 0.50 نقطة مئوية” فِيْ اجتماعه المقبل.