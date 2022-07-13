سعر اليورو ينخفض إلَّى ما دون الدولار الأمريكي لأول مرة منذ 2002

انخفضت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، مقابل الدولار، حيث انخفضت قيمتها من العملة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 2002.

تم تداول اليورو عَنّْد 0.9998 دولار فِيْ الساعة 1245 بتوقيت جرينتش، فِيْ سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية، بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع التضخم فِيْ الولايات المتحدة فِيْ يونيو، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي سيتبعه. سياسة نقدية أكثر صرامة. ونزل اليورو قرابة 12 بالمئة هذا العام، وهبط يوم الثلاثاء إلَّى أدنى مستوى له فِيْ 20 عاما

حلق اليورو فوق نقطة التكافؤ مع الدولار الأمريكي فِيْ تعاملات اليوم الأربعاء، فِيْما ينتظر المتداولون تأثير بيانات التضخم الأمريكية الصادرة اليوم والتي أظهرت ارتفاعها إلَّى أعلى معدل فِيْ أربعة عقود.

ظلت أسواق الأسْهُمْ الأوروبية فِيْ المنطقة الحمراء، وسادت أسواق العملات الهدوء فِيْ التعاملات الأوروبية المبكرة، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ إلَّى 108.33.

يوم الثلاثاء، انخفض اليورو إلَّى أدنى مستوى له عَنّْد 1.00005 دولار على منصة التداول EBS الأكثر استخدامًا، ولمس دولارًا واحدًا فِيْ التداول على منصة رويترز.

سيركز مراقبو السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الصادرة اليوم. خاصة بعد ارتفاع التضخم فِيْ يونيو إلَّى 9.1٪ فاق توقعات الاقتصاديين.

قال المحللون إنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم إلَّى تعزيز التوقعات برفع سعر الفائدة الفِيْدرالي ودفع الدولار للأعلى، مما قد يكسر التعادل بين اليورو والدولار.

كَمْا انخفض اليورو أيضًا بنحو 0.1٪ مقابل الجنيه البريطاني، مع انخفاض زوج يورو / استرليني 2٪ حتى الآن هذا الشهر. كَمْا ارتفع الجنيه بنسبة 0.2٪ مقابل الدولار عَنّْد 1.19055 دولار.