كَمْ سعر ايفون ١١ برو ماكس بالتقسيط من موبايلي السَعُودِيْة، تعد شركة أبل من أبرز وأفضل الشركات العالمية والتي تقوم بصناعة العديد من الأجهزة الذكية والإلكترونية، حيث أصدرت شركة أبل الجهاز اللامع الجبار ايفون ١١ برو ماكس ، والذي يحمل المواصفات العالمية والمواصفات الرائعة، حيث احتل هذا الجهاز كافة أسواق السعودية، مما كثرت عمليات البحث لتعرف على سعر ايفون ١١ برو ماكس بالتقسيط.

موبايلي السَعُودِيْة سعر آيفون 11 برو ماكس

سوف نلتقي بك سعر iPhone 11 Pro Max بالتقسيط قيمة القسط الشهري ومدة القسط وهِيْ كالتالي –

سعر الهاتف بسعة 512 جيجابايت هُو 6000 ريال لباقات 400 و 300 مفوتر، والرسم الشهري 250 ريال.

سعر موبايل 256 جيجا 5520 ريال للباقات 400 و 300 مفوتر، والرسم الشهري 230 ريال.

سعر الهاتف 64 جيجا بايت 4800 ريال للباقات المفوترة 400 و 300 و 200، والرسم الشهري 200 ريال لمدة عامين.

الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

المواصفات العامة لجهاز iPhone 11 Pro Max

سنعرف المواصفات. آيفون 11 برو ماكس وهِيْ كالاتي-

الهاتف مقاوم للماء حتى 4 أمتار لمدة 30 دقيقة كَمْا أنه مقاوم للغبار. يتميز الهاتف بجودة التصميم ومتانته حيث أنه مصنوع من الزجاج وبه إطار جانبي مصنوع من معدن الألمنيوم. يدعم الهاتف تشغيل شبكات الجيل الرابع والثالث والثاني. يدعم تركيب شريحتين اتصال، الاولى من نوع nano-SIM والثانية من نوع eSim وهِيْ شريحة الكترونية. يأتي الهاتف بمعالج قوي A13 Bionic من شركة آبل الأمريكية. يدعم ميكروفون ثانوي يعزل الضوضاء أثناء استخدام الهاتف المحمول. يأتي مع مكبرات صوت خارجية استريو ويدعم أيضًا Dolby Atmos و Dolby digital plus. يحتوي على العديد من طرق الأمان مثل Face ID لفتح الهاتف من خلال الوجه. أبعاد الموبايل هِيْ 158 × 77.8 × 8.1 ملم، ووزن الهاتف 226 جرام. يدعم هاتفك العديد من المستشعرات، مثل مقياس التسارع ومستشعر القرب ومستشعر البوصلة وضغط الهُواء ومستشعر الجيروسكوب. الموبايل يأتي بأحدث إصدارات الواي فاي التي تدعم ترددات a / b / g / n / ac / ax، كَمْا يدعم وظيفة النطاق المزدوج ووظيفة hotspot. يدعم الهاتف أحدث إصدارات البلوتوث وهُو الإصدار الخامس.

مواصفات الشاشة آيفون 11 برو ماكس

شاشة مميزة آيفون 11 برو ماكس مواصفات من أعلى درجات الروعة وهِيْ كالتالي –

شاشة الموبايل تأتي على شكل نوتش كبير كشاشة iPhoneX .

. نوع الهاتف المحمول Super Retina XDR OLED Display iPhone 11Pro .

. تبلغ مساحة شاشة الهاتف 6.5 بوصة ودقتها 1125 × 2436 بكسل.

كثافة الشاشة 458 بكسل فِيْ البوصة كَمْا أنها تدعم أبعاد الشاشة الجديدة بنسبة 9 19.5.

يتميز الهاتف بطلاء مقاوم للزيوت ويدعم HDR10 وهِيْ نفس الشاشة آيفون XS ماكس.

مواصفات كاميرا iPhone 11 Pro Max

يأتي iPhone 11 Pro Max بخمس كاميرات و 3 كاميرات خلفِيْة وكاميراتين أماميتين، مواصفاته كالتالي

الكاميرا الخلفِيْة ثلاثية، والكاميرا الأولى بدقة 12 ميجابكسل، وهِيْ الكاميرا الرئيسية للهاتف، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجابكسل، وتستخدم فِيْ التصوير عن بعد، كَمْا أنها تدعم التثبيت البصري OIS. والكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجابكسل وتدعم التصوير فائق العرض.

الكاميرات الخلفِيْة مزودة بفلاش رباعي LED.

تدعم الكاميرا الخلفِيْة وضع التصوير الليلي والتصوير البانورامي بدقة 63 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية للموبايل مزدوجة، الأولى بدقة 12 ميجابكسل، وتدعم تصوير Animoji وأيضاً تدعم تصوير Memoji والتصوير البطيء، والكاميرا الثانية هِيْ TOF 3D وتستخدم للعزل وطباعة الوجه.

قواعد تركيب الهُواتف الذكية من موبايلي السَعُودِيْة

هناك العديد من القواعد التي تم وضعها عندما توصيل الهُواتف الذكية من موبايلي السَعُودِيْة وهِيْ كالاتي-

خطط التقسيط متاحة لباقات مفوتر 400 و 300 و 200 و 100 وهِيْ متاحة فقط لعملاء مفوتر.

يتم تحديد أهلية المتقدمين بعد تحديد العمر.

يوقع العميل عقد ملزم لمدة 24 شهرًا، يخضع لدورة الالتزام.

إذا ألغى العميل الرسوم، فإنه يدفع باقي المدفوعات مع الضريبة المضافة.

يمكن لأي عميل الحصول على هاتف ذكي مزود بملحق أو وحدة تحكَمْ فِيْ الألعاب أو ملحقين أو وحدتي ألعاب فِيْ نفس الوقت.

قامت شركة موبايلي في السعودية، بالقيام بتنزيل الكثير من الخصومات والعروض والتقسيط على الأجهزة الذكية ، ومن أبرزها جهاز ايفون ١١ برو ماكس والذي يحمل مواصفات قوية جدا، حيث ياتي سعر ايفون ١١ برو ماكس بالتقسيط من مبايلي و 6000 ريال لباقات 400 و 300 مفوتر، والرسم الشهري 250 ريال..