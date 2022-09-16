سعر ايفون 13 برو ماكس في السعودية 2022 iphone 13 pro max مواصفات ايفون برو ماكس، يعد ايفون 13 برو ماكس من الاهزة التي تم إصدارها الفترة الاخيرة والتي تحمل العديد من المميزات الخرافية، حيث يختلف سعر سعر ايفون 13 برو ماكس بين دولة والأخرى، وذلك حسب السعة التخزينية أيضا، مما اهتم الكثير بالتعرف على سعر 2022 iphone 13 pro max .

سعر ايفون 13 برو ماكس في السعودية

تتراوح أسعار iPhone من 5000 ريال سعودي إلى 23000 ريال سعودي، ويتوقع الناس أن يكون كل ما هُو جديد فِيْ iPhone Promax كالتالي سعر iPhone Pro Max فِيْ السَعُودِيْة 2022

يتراوح سعر iPhone 14 Pro Max بين 5000 ريال سعودي و 23000 ريال سعودي ويختلف حسب منافذ البيع بالتجزئة.

يبدأ سعر iPhone Pro Mac Mini 13 من 3299 ريال سعودي.

يبدأ سعر iPhone 13 من 3799 ريالًا سعوديًا ويختلف حسب منافذ البيع.

ويبدأ سعر هاتف iPhone Max XS من 3399 ريالًا سعوديًا ويختلف حسب المنفذ.

يبدأ سعر iPhone XR من 2179 ريال سعودي ويختلف حسب منافذ البيع بالتجزئة.

سعر iPhone X هُو 2،061 ريال سعودي ويختلف طبعاً حسب المنفذ.

سعر iPhone Pro Max 12 هُو 4،549 ريال سعودي ويختلف حسب المنفذ.

سعر iPhone Pro 12 هُو 4555 ريال سعودي.

سعر iPhone Pro Max في السعودية

سعر iPhone 11 Pro هُو 3889 ريال سعودي ويختلف سعره حسب المنفذ.

سعر آيفون 8 بلس 2،299 ريال سعودي ويختلف حسب المنفذ.

سعر iPhone 7 Plus 1499 ريال سعودي.

سعر هاتف iPhone 7 هُو 1،325 ريال سعودي ويختلف حسب المنفذ.

سعر هاتف iPhone 6S 1500 ريال سعودي ويختلف طبعا بحسب نقاط البيع.

مواصفات iPhone Pro Max الخرافية

تتميز هُواتف iPhone بجودة التصنيع من حيث الشاشة والذاكرة، والتي تختلف من هاتف لآخر حسب نوع نسخته، بالإضافة إلى كونها مقاومة للصدمات، حيث تضم شريحتين SIM وسريعة الاستخدام. إنترنت عالي الجودة، ومزود أيضًا ببصمة الإصبع وكافة وسائل الأمان والخصوصية بحيث يمكن تعقبه فِيْ حالة السرقة.

يأتي سعر ايفون 13 برو ماكس فِيْ السعودية 2022 بأسعار iPhone من 5000 ريال سعودي إلى 23000 ريال سعودي، حيث يحمل مواصفات ايفون برو ماكس العديد من المميزات الضخمة مقارنة بالهواتف الأخرى.