كم سعر ايفون 13 برو max في الكويت، تعتبر شركة آبل من ابرز الشركات العالمية المتخصصة بالهواتف الذكية والتي اصدرت في الاونة الاخيرة هاتفها الجديد ذات المواصفات العالية وهو آيفون 14 برو ماكس وبها الكثير من المواصفات الرائعة والمميزة والكثير من المواطنين بالكويت يأملون في انخفاض سعر ايفون 13 برو max بعدما تم اصدار الآيفون الجديد 14 برو ماكس في المؤتمر الذي عقد في شركة آبل بتاريخ 7 من شهر سبتمبر لعام 2022م.

أجهزة آيفون من Apple

أجهزة iPhone هي هواتف ذكية تجمع بين جهاز كمبيوتر وجهاز iPod وكاميرا رقمية وهاتف خلوي في جهاز واحد مع واجهة شاشة تعمل باللمس. يعمل iPhone بنظام iOS. تم الإعلان عن iPhone لأول مرة في 9 يناير 2007، في مؤتمر Macworld من قبل المؤسس المشارك لشركة Apple ستيف جوبز. على الرغم من أنه لم يكن يعتبر أول هاتف ذكي، إلا أن iPhone ساعد في دفع التحول العالمي نحو الحوسبة المتنقلة بين المستهلكين والشركات. وكان منافسها الأساسي هو أجهزة Google التي تعمل بنظام Android مثل “Samsung”، والتي تم طرحها أيضًا في عام 2007.

آيفون 13 Pro max

تم الإعلان عن إطلاق iPhone 13 لأول مرة في عام 2022 م عندما تم تقديم عائلة “iPhone 13”، حيث وصلت سعة الجهاز إلى 1 تيرابايت من التخزين وكاميرا بدقة 12 ميجابكسل. إنه يتميز بكاميرات محسّنة مع حامل مفتاح مستشعر لجميع الطرز، وترتيب كاميرا قطري، وأجهزة استشعار أكبر للكاميرا وشاشة قابلة للتكيف تصل إلى 120 هرتز.

مواصفات iPhone 13 Pro max

أدناه سوف نعرض لكم مواصفات iPhone 13 Pro Max

عمر البطارية 16 ساعة و 12 دقيقة.

حجم الشاشة 6.7 بوصة.

الدقة “2778 × 1284 (458)”

التحديث التكيفي حتى 120 هرتز

المعالج A15 Bionic

الكاميرات الخلفية Pro 12MP (Telephoto، Wide، Ultra Wide)

الكاميرا الأمامية 12 ميجا بيكسل TrueDepth

الألوان جرافيت، ذهبي، فضي، أزرق سييرا

الحجم 6.3 × 3.1 × 0.3 بوصة

الوزن 8.5 أونصة

مقاومة الماء IP68

المعالج A15 Bionic لأداء فائق السرعة

سعر iPhone 13 Pro max بدولة الكويت

يبدأ سعر iPhone 13 Pro Max في دولة الكويت من 332.900 دينار كويتي، ويصل إلى 584.900 دينار كويتي، حيث يختلف سعر iPhone حسب اللون، وسعة الذاكرة، والعمر، ومكان الإصدار، وأدناه سنعرض اظهر لكم اسعار ايفون 13 برو ماكس في الكويت

Apple iPhone 13 Pro Max، 128GB 404900 دينار كويتي.

آبل آيفون 13 برو ماكس 256 جيجابايت 439.900 دينار كويتي.

Apple iPhone 13 Pro Max، 512 GB 512.900 دينار كويتي.

آبل آيفون 13 برو ماكس بسعة 1 تيرابايت 584.900 دينار كويتي.

مميزات الآيفون الجديد iPhone 13 Pro max

يحتوي iPhone 13 Pro Max على الميزات التالية

أفضل كاميرا على الإطلاق في iPhone.

شاشة أكثر سطوعًا.

مقاومة للماء بدرجة “IP68”.

القدرة على تشغيل مقاطع الفيديو لمدة 28 ساعة متواصلة.

تصميم متين مع دروع من السيراميك.

العب على الإنترنت بجودة عالية.

يدعم شبكة 5G لسرعات تنزيل فائقة السرعة.

يدعم ملحقات MagSafe لسهولة الاتصال وشحن لاسلكي أسرع.

تتميز شاشة الهاتف بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويمكن أن تكون أكثر سطوعًا من ذي قبل.

يوفر أفضل عمر للبطارية في مجموعة iPhone 13 بأكملها.

عيوب آيفون 13 Pro max

أما عن عيوب iPhone 13 Prom Max فهي كالتالي

الحجم كبير نسبيًا، وهو غير مناسب للجميع.

يفتقر إلى إعداد تشغيل / إيقاف لتصوير الماكرو.

وضع السينما بحد أقصى 1080 بكسل.

لا توجد اختلافات كبيرة بين طراز Pro و Pro Max.

تظل قدرة الشحن السريع كما هي ولا يوجد منفذ USB-C.

سعر ايفون 13 برو max في الكويت والتي يعتبر من الهواتف الذكية النقالة التي اصدرتها شركة آبل العالمية واعلن عن أول iPhone لشركة آبل بتاريخ 9 يناير 2007 كما اصدرت شركة آبل في الاونة الاخيرة الجهاز الجديد آيفون 14 برو ماكس والكثير يرغب في تخفيض سعر ايفون 13 برو max والذي يبلغ سعره حوالي 332.900 دينار كويتي ويمكن ان يصل إلى 584.900 دينار كويتي.