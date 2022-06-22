سعر ايفون 14 برو Max في السعودية وموعد نزوله

يتم تداول سعر iPhone 14 Pro Max في السعودية خلال الفترة الحالية بالتزامن مع انتهاء الشركة الأمريكية Apple لتصنيع الإصدار الجديد من iPhone 14 Pro Max والاستعداد لإطلاقه في جميع أنحاء العالم خاصة في الدول العربية ومنها السعودية ، ويسأل المواطنون عن موعد تواجد iPhone 14 Pro Max في الأسواق ومنافذ البيع الرسمية وما هي طريقة الحجز أيضًا ، حتى نتعرف على سعر ومواصفات iPhone 14 ومعرفة متى سيتم طرحه في السوق.

سعر iPhone 14 Pro Max في السعودية

تحرص شركة آبل على تلبية احتياجات عملائها ، وعلى الأرجح تقوم كل عام بإصدار نسخة محمولة جديدة من سلسلة iPhone التي بدأت بها منذ سنوات ، وبعد تحقيق نجاح كبير ، فإنها توفر العديد من الامتيازات في كل إصدار بحيث يكونون مختلفين. عن الإصدار السابق ، أما بالنسبة لسعر iPhone 14 Pro Max في السعودية ، فلم يتم الانتهاء منه بعد ، ولكن هناك بعض الأخبار المتداولة أن السعر قد يبدأ من 1200 دولار أمريكي.

سيتم توجيه هذا السعر للنسخة ذات المساحة الأقل وهي 128 جيجا بايت وذلك لكون الشركة توفر مساحات مختلفة بحيث يختار العملاء الأنسب لهم بناءً على احتياجات عملهم أو رغبتهم في الاحتفاظ بالملفات والمقاطع. على الهواتف المحمولة أو تثبيت التطبيقات الذكية ، بما في ذلك تطبيقات الشبكات الاجتماعية الجديدة.

تاريخ إصدار iPhone 14

هناك أخبار متداولة في الوقت الحالي تفيد بأن الإصدار الجديد من iPhone سيكون متاحًا في الأسواق خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، وتحديداً خلال شهر سبتمبر ، ولكن لم يتم الانتهاء من الموعد ، وبمجرد إعلان الشركة عن إطلاق الجهاز. متوفر في المنافذ.

مواصفات iPhone 14 Pro Max

كالعادة تحرص الشركة على تقديم هواتفها بقدرات غير مسبوقة ولكن لم يتم تحديدها والإعلان عنها بعد مع الإعلان عن النسخة التجريبية من الاصدار ولكن بشكل عام الجهاز يدعم الجيل الخامس ويحتوي على مساحة يصل إلى 1 تيرابايت بالإضافة إلى دعم خاصية الشحن السريع من خلال شاحن يعمل بقوة لا تقل عن 20 وات كما أنه يقاوم الماء وحجم الشاشة 6.7 بوصة.