سعر ايفون 14 برو Max فِيْ الإمارات والسَعُودِيْة ومصر وأمريكا وباقي الدول iphone 14 pro max

سعر ومواصفات iphone 14 pro max أعلنت شركة آبل الأمريكية، عن اقتراب مَوعِد إطلاق هاتف iPhone 14 Pro Max فِيْ الأسواق، حيث تمكنت من خلاله من إجراء العديد من التعديلات على iPhone لإرضاء جميع الأذواق، حيث يتمتع هاتف iPhone 14 Pro Max بالعديد من الوَظْائِفْ. ممتاز. والمواصفات التي يحتاجها الجميع.

مواصفات iPhone 14 Pro Max وسعر iPhone 14 Pro Max أسعار iPhone فِيْ جميع الدول

مواصفات iPhone 14 Pro Max

يتمتع هاتف iPhone 14 Pro Max بالعديد من المواصفات والمميزات الرائعة التي يريدها الكثير من الناس، ومن بين تلك المواصفات ما يلي

الهاتف مزود بسماعات استريو خارجية. الهاتف مزود بميكروفون ثانوي يعزل الضوضاء أثناء التحدث. تمت ترقية Bluetooth للجهاز إلى 5.0، كَمْا أنه يحتوي على وظيفة Wi-Fi Direct، وهُو مزود أيضًا بوظيفة hotspot. هاتف Evom 14 Pro Max مزود بقدرة GPS تعمل على تحديد الموقع الجغرافِيْ مع إضافة أنظمة الملاحة البحرية. يتضمن معالجًا قويًا ورائعًا من نوع A16، يعمل بتقنية 5 نانومتر، وهُو سداسي النواة، كَمْا يضم الهاتف معالج رسوميات خماسي النواة من نوع Apple GPU. تمكنت الشركة من إطلاق الهاتف بأربعة أنواع مختلفة من أجهزة iPhone، تتراوح ذاكرتها الداخلية من 256 جيجابايت إلى 2 تيرابايت. من أهم ميزات iPhone 14 Pro Max إمكانية الدفع الإلكتروني عبر Visa أو MasterCard. يتمتع الهاتف بوظيفة مقاومة الغبار والماء. يشتمل هذا الجهاز على ست كاميرات، اثنتان فِيْ الأمام وأربع فِيْ الخلف، حيث تبلغ دقة الكاميرا الخلفِيْة لجهاز iPhone 14 Pro Max حوالي 16 ميجابكسل، تمامًا مثل الكاميرا الأمامية.

سعر iPhone 14 Pro Max

من المتوقع أن يكون سعر iPhone 14 Pro Max هُو