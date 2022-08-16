سعر تحليل فصيلة الدم في السعودية ، قد يتسائل الكثير من رواد المملكة العربية السعودية من الدول الأخرى ، ومن المواطنين أيضاً حول التعرف على قيمة القيام بعمل تحليل فصيلة الدم ،والتي تعتبر من أهم التحليلات التي يستوجب على الفرد القيام بإجراؤها ، كونه ضروري له في الكثير من أمور حياته ، كما أنه من يستوجب على كل شخص معرفته فصيلة الدم الخاصة به ، نظراً في حالة تعرضه لحادث أو أجرى عملية معينة ، يكون من السهل التعامل معه ولا يصاب بمضاعفات سيئة .

سعر تحليل فصيلة الدم في السعودية

سعر تحليل فصيلة الدم في المملكة العربية السعودية 100 ريال سعودي، فيما إجراء تحليل شامل لجميع الفيتامينات والكوليسترول والسكر والبول والدهون الثلاثية وفصيلة الدم 350 ريال سعودي. أثناء إصابته أو أثناء إجراء عملية، ومن المهم أيضًا إجراؤها أثناء الزواج ؛ لأنه إذا كانت الأم سلبية والأب إيجابي، فيجب إعطاء الأم تطعيمًا ضد عامل الريزوس، وهذا التطعيم يقي الأم الحامل من الإصابة بفقر الدم أو اليرقان عند الطفل.

كم من الوقت يستغرق تحليل فصيلة الدم

يستغرق إجراء فحص فصيلة الدم ساعة أو ساعة ونصف حسب المعمل الذي يتم فيه التحليل. لسحب كمية قليلة من دم المريض ثم إجراء الفحص.

كيف أعرف فصيلة دمي دون إجراء فحوصات في المنزل

من الممكن التعرف على فصيلة الدم دون عمل تحليل للدم، وقد يكون ذلك بطريقة سهلة للغاية، ويمكن التعرف على نوع فصيلة الدم من خلال الطرق التالية

يسأل الآباء، لأن الآباء عادة يعرفون فصيلة دم أطفالهم.

من الممكن فحص فصيلة الدم عن طريق شراء فحص الدم عبر الإنترنت، وقد تُعرف نتيجة الاختبار في غضون بضع دقائق.

من خلال التبرع بالدم، إذا تبرع الإنسان بدمه، يمكنه بسهولة معرفة فصيلة دمه.

اختبار اللعاب حيث أن الكثيرين لا يحبون الإبر ويخافون منها فيتمكنوا من إجراء فحص اللعاب ويتم تحديد فصيلة الدم على الفور.

كيف أعرف فصيلة دمي برقم الهوية

يمكن التعرف على فصيلة الدم من خلال رقم الهوية بطريقة سهلة للغاية باتباع الخطوات التالية

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أدخل جميع المعلومات والبيانات وقم بتسجيل الدخول إلى التطبيق

انقر على زر الملف الشخصي

انقر فوق العنصر “فصيلة الدم”

انقر فوق “تحديث”

سيتم عرض فصيلة دمك.

في حالة عدم إظهار فصيلة الدم، يجب على المستخدم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني، أو من تطبيق توكلنا إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي “[email protected]”، أو الاتصال على الرقم التالي “800128999” و سيتم تزويد المستخدم بفصيلة دمه مباشرة.

سعر تحليل فصيلة الدم في السعودية ، وتبلغ قيمة التحليل التي تتعلق في فصيلة الدم للفرد الواحد داخل المملكة قرابة 100 ريال سعودي ، فيما يبلغ ثمن بتحليل الشامل لجميع الفيتامينات ونسبة السكر والكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم قرابة 350 ريال سعودي.