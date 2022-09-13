كم سعر تذكرة حفل شمة حمدان اليوم الوطني السعودي 92،المملكة العربية السعودية تحتفل بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 وذلك لتوحيدها على يد مؤسس المملكة السعودية الملك عبد العزيز آل سعود وبهذه المناسبة يتم احياء الكثير من الحفلات والعروض المميزة الذي يذكر سكان السعودية بأهم وابرز إنجازاتها ويسرد تاريخ طويل من التضحية والفداء لهذا الوطن العظيم.

حفلة العيد الوطني السعودي 92

عملت المملكة العربية السعودية على التحضير لبدء الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين، والذي يبدأ عادة في 23 سبتمبر 1932 م، إحياءً لذكرى سعيدة، وهي مناسبة اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية. أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تم ضم نجد والحجاز إلى المملكة العربية السعودية، لذلك تحرص المملكة على استعادة هذه الذكرى المجيدة من خلال الاحتفالات والمناسبات الخاصة التي تعزز الانتماء لهذه الأمة، وتذكر أبنائها إنجازات مؤسسها الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله.

كم سعر تذكرة حفل شما حمدان لليوم الوطني السعودي 92

ويتراوح سعر تذكرة حفل شما حمدان بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92 بين 200 و 5000 ريال سعودي، بحسب ما أعلنه منظمو ورعاة احتفالات اليوم الوطني السعودي. نلاحظ أن أهم الشركات التي تنظم هذه الحفلات هي روتانا وبانش مارك.

حجز تذكرة حفل شما حمدان بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92

عملت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على توفير منصات الحجز المسبق لحضور حفل شما حمدان، ويتم ذلك بكل سهولة ويسر حفاظاً على النظام، وتتم الحجوزات على النحو التالي

توجه مباشرة إلى موقع التذاكر الإلكترونية “”.

اختر الحفلة التي تريد حضورها.

انقر فوق خيار حجز التذاكر.

ادفع بطريقة الدفع المتاحة.

موعد حفل شما حمدان في اليوم الوطني الـ 92 للسعودية

ومن المقرر أن يبدأ حفل الفنانة شما حمدان بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92 يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 م بالجبيل الساعة 900 مساءً وتحديداً في منطقة الجبيل الصناعية – مركز الملك عبدالله الحضاري. وتأتي هذه الفعاليات في إطار تعزيز الثقافة الوطنية وتذكير المواطنين، ويدرك السعوديون والشعوب العربية إنجازات المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الماضية، مما يعزز الشعور بالانتماء والفداء للوطن.

رابط لحجز تذكرة حفل شما حمدان في اليوم الوطني السعودي 92 التذكرة الإلكترونية

عملت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على توفير رابط إلكتروني يمكن من خلاله حجز التذاكر بطريقة سهلة وبسيطة، حيث عقدت الهيئة شراكات مع كبرى شركات الإعلام والإعلان لضمان أن الحفل يعمل على بشكل منتظم كما هو مخطط، نراجع من خلال الرابط التالي لحجز تذكرة حفل العيد الوطني السعودي الـ 92 لشما حمدان.

يعد اليوم الوطني السعودي 92 من اهم وابز المناسبات التي تحييها المملكة السعودية وذلك لتوحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود وتقام الكثير من الحفلات الغنائية والموسيقية بهذا اليوم للتضحية والفداء للوطن الغالي وبالنسبة لسعر تذكرة حفل الفنانة شما حمدان في اليوم الوطني السعودي 92 يتراوح نحو 200 و 5000 ريال سعودي.