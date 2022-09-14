سعر تذكرة حفل موضي الشمراني اليوم الوطني السعودي 92،اليوم الوطني السعودي92 من اهم وابرز الاحتفالات التي يحتفل بها السعوديين بالمملكة العربية السعودية بتوحيدها على يد الملك عبد العزيز آل سعود ويقام يهذا اليوم الكثير من الحفلات والمهرجانات المختلفة وستقوم الفنانة البارزة واللامعة موضي الشمراني بحفل غنائي بهذا اليوم كما يبحث العديد من الاشخاص عن سعر تذكرة هذه الفنانة الشهيرة موضي الشمراني.

حفل موضي الشمراني في اليوم الوطني السعودي 92

يعد حفل الفنان موضي الشمراني أحد الحفلات التي ستشهدها المملكة العربية السعودية احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 92، حيث تحتفل المملكة كل عام، وتحديداً في 23 سبتمبر، ذكرى العيد الوطني السعودي. يوم. عريضة من نجمات الوطن العربي، ولعل أبرزهم حفل الفنان موضي الشمراني، أحد الفنانين المشاركين في احتفالات العيد الوطني الـ 92.

موعد حفل موضي الشمراني باليوم الوطني السعودي 92

نشهد حفل الفنان “مودي الشمراني”، يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 م، في تمام الساعة 900 مساءً، وحتى الساعة 1200 منتصف الليل، في منطقة الجبيل الصناعية بمنطقة الجبيل الصناعية. مركز الملك عبدالله الحضاري وإحداثيات الموقع يمكن الوصول إليها عبر الخرائط. جوجل مباشرة.

سعر تذكرة حفل موضي الشمراني

وكشف المنظم، عن أسعار حفل الفنان موضي الشمراني، ضمن حفلات العيد الوطني السعودي الـ 92.

التذكرة سعر فئة ج 240 ريال سعودي شاملة (الضريبة + المقاعد الخلفية من Q إلى X) الصف ب 440 ريال سعودي شامل (الضريبة + المقاعد الوسطى من 1 إلى ف) فئة أ 690 ريال سعودي شاملة (الضريبة + المقاعد الأمامية (بعد درجة VIP) من A إلى H) فئة VIP 1290 ريال شامل (ضريبة + مقاعد الصف الثاني + موقف خاص + عشاء) فئة V VIP 1990 ريال سعودي شامل (ضريبة + خدمة صف السيارات مع عشاء وتذكرة)

تذاكر حفل موضي الشمراني باليوم الوطني

يمكن حجز تذاكر حفل الفنان موضي الشمراني احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 92 عبر موقع حجز التذاكر باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع حجز التذاكر.

عرض الشروط والأحكام.

انقر على حجز التذاكر.

اختر فئة تذكرة.

حدد المقعد، ثم انقر فوق تسجيل.

ستظهر تفاصيل التذكرة.

أدخل معلومات الطلب.

وافق على الشروط والأحكام.

دفع الرسوم عن طريق رقم البطاقة الائتمانية أو مدى.

انقر فوق تأكيد الطلب.

شروط حفل موضي الشمراني باليوم الوطني السعودي

وافق المنظمون على عدد من الشروط التي يجب أن يلتزم بها الحاضرين في حفل مودي الشمراني

لا يسمح بالتدخين في المكان.

التذاكر المباعة غير قابلة للاسترداد.

لا يسمح بكل من الأطعمة والمشروبات.

سيتم الاتصال بحاملي تذاكر VIP و V-VIP لاستلام بطاقتهم وهديتهم.

رابط حجز تذاكر حفل موضي الشمراني

يمكنكم الذهاب إلى رابط حجز تذاكر حفل الفنان موضي الشمراني بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92 عبر الرابط التالي، واتباع خطوات الحجز المرفقة أعلاه، ودفع الرسوم لتأكيد ذلك. الحجز، بشرط الاحتفاظ بالتذكرة للعرض عند حضور مكان الحفلة الموسيقية.

موضي الشمراني من المشهورين السعودين والتي سيقوم باحياء حفل موسيقي بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 والتي يصادف الجمعة بتاريخ 23 من شهر سبتمبر لعام 2022م وسيتم احياء الكثير من العروضات والمهرجانات والحفلات الكختلفة بهذا اليوم العظيم.