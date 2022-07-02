كم سعر تذكرة دخول ملاهي الشلال بجده 2022، يعد ملاهي الشلال بجدة من أبرز الأماكن في جدة، والذي يتميز بالعديد من الألعاب الحديثة والممتعة والإجابة، كما يعتبر أسعار ملاهي الشلال مناسبة للجميع، كما يتيح اللعب لكافة الفئات للكبار والصغار، وذلك لقاء وقت رائع داخل الملاهي، و سنعرف بشكل أكبر على ملاهي الشلال بجده 2022.

حديقة ملاهي الشلال بجدة

تعد حديقة ملاهي الشلال بجدة من المدن المعروفة والمشهورة، في المملكة السعودية، كما تتميز هذه المدينة بتقديم الكثير من الأنشطة والألعاب لكافة الفئات العمرية، كما تحتوي ملاهي الشلال على ألعاب للعائلات، وتوفر جو من الرفاهية، تبلغ مساحة مدينة الملاهي حوالي 60 ألف متر مربع ، على الكورنيش،أحد السمات الرئيسية للحديقة هو تصميم منتزه الشلال الترفيهي.

سعر تذكرة دخول ملاهي الشلال بجده

حددت ادارة ملاهي الشلال بجده اسعار مناسبة للجميع، وهناك بعض التخفيضات لللعائلات الكبيرة:

يبلغ سعر تذكرة المجمعة 64 ريال سعودي

صالة التزلج:20 ريال سعودي

لعبة نوبل: 15 ريال

الابعاد الخمسة:15 ريال

رحلة القارب 30 ريال مدتها ربع ساعة

أنشطة ترفيهية في مدينة الشلال

تضم مدينة الشلال بجدة العديد من الانشطة والتي تناسب كافة الأفراد بكافة الفئات، وذذلك باسعار منافسة ومناسبة للجميع، ومن ابرز أنشطة ترفيهية في مدينة الشلال :

لعبة القراصنة

لعبة أمازون

لعبة الغواصة

مجموعة مصد السيارة

لعبة جولة باريس

جولة السمبا

مضرب الاتصالات

تعليمات دخول منتزة الشلال

هناك بعض التعليمات التي يجب على كافة الزوار معرفتها حوالالتزام بها ، ومن هذه الارشادات :

يمنع منعا باتا التدخين داخل المنتزة

يجب ارتداء ملابس مناسبة،

يجب لبس سوار الشلال في كل الوقت

عدم إحضار الطعام والشراب الى الالعاب

تعد مدينة الرياض من المدن المتطورة جدا في المملكة العربية والسعودية، كما يوجد بها العديد من الحدائق والأماكن والملاهي الرائعة، ومن ابزر الملاهي الشلال، والذي يتميز بإطلالته المميزة والجذابة لكافة الزائرين