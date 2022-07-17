سعر تذكرة سكي دبي الإمارات مول للأفراد وأوقات العمل بها

إذا كنت من محبي مدن الثلج الأسطورية والبيئة القطبية، فإليك سعر تذكرة سكي دبي الإمارات مول سنو سيتي، والتي تعد من أهم الوجهات السياحية فِيْ دبي، والتي نجحت فِيْ جذب انتباه العالم كله. العالم ليصبح من أهم الوجهات السياحية فِيْ الشرق الأوسط والعالم بشكل عام. لأن المدينة شهدت تطورات سريعة وملحوظة فِيْ مختلف مجالات الحياة، ومدينة الثلج فِيْ مول الإمارات سكي دبي من أجمل الوجهات السياحية والترفِيْهِيْة لعشاق ظروف الثلوج.، الأنشطة الترفِيْهِيْة والرياضية المتعلقة التزحَلْق. وألعاب الثلج أهم الأنشطة الترفِيْهِيْة التي تقدم هناك.

سكي دبي مول الإمارات

يضم مول الإمارات فِيْ دبي أكبر مدينة ثلجية تمنحك تجربة العيش فِيْ الأجواء القطبية الثلجية وقضاء وقت رائع فِيْ ممارسة الأنشطة والمهارات فِيْ الجليد، بما فِيْ ذلك التزلج وتسلق الجبال، ومختلفة للمتزلجين من جميع الأعمار. من جميع المستويات أطول منحدر فِيْ سكي دبي حوالي 400 متر بينما المنحدر 6 أمتار، بالإضافة إلى 5 منحدرات مختلفة الأطوال ودرجات الانحدار، والجدير بالذكر أن المدينة مغطاة بأنواع حقيقية من الثلوج. لتوفِيْر تجربة أكثر تشابهًا مع الواقع القطبي.

رسم دخول إلى مول سكي دبي الإمارات

تختلف أسعار تذاكر سكي دبي حسب الفئة العمرية، كَمْا يتم تحديد السعر حسب الأنشطة الترفِيْهِيْة التي يجب الاستمتاع بها.

سعر تذكرة اليوم الكامل للبالغين فِيْ سكي دبي 300 درهم.

سعر تذكرة اليوم الكامل للصغار فِيْ سكي دبي 240 درهم.

تبلغ تكلفة تذكرة Snow World للبالغين 150 درهمًا إماراتيًا.

يبلغ سعر تذكرة التزلج لمدة ساعتين 180 درهمًا إماراتيًا للكبار.

سعر تذكرة الأطفال لمدة ساعتين فِيْ مدينة الثلج 95 درهم.

يبلغ سعر تذكرة التزلج على المنحدرات للأطفال 150 درهمًا إماراتيًا وهِيْ متاحة لمدة ساعتين.

ساعات عمل سكي دبي

يمكنك زيارة سكي دبي للثلج فِيْ مول الإمارات كل يوم من أيام الأسبوع فِيْ الأوقات التالية