كم سعر تذكرة قطار الحرمين اليوم الوطني السعودي 92، تقام الكثير من الرحلات والتنقلات بين المناطق السعودية وباسعار قليلة في اليوم الوطني اليعودي ومنها قطار الحرمين من ابرز واهم الامور التي توصلت اليها المملكة العربية السعودية وبالتالي فان قطار الحرمين من القطارات السريعة للتنقل والسفر بين المدن السعودية والكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يسعون في معرفة سعر تذكرة قطار الحرمين اليوم الوطني السعودي 92.

قطار الحرمين اليوم الوطني

قدمت خدمة عملاء قطار الحرمين الجديد تطبيقًا خاصًا يتم تنزيله على أجهزة iPhone للاستعلام عن أي حركة قطار، ومن السهل حجز التذاكر على هذا التطبيق والحصول على جميع المعلومات المتعلقة بحركات هذا القطار و ماهي أوقات عمله، بالإضافة إلى الرد على جميع أسئلة واستفسارات المواطنين، ويمكن تنزيل التطبيق وتنزيله من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لمتجر آب ستور على الإنترنت مباشرة.

أسعار تذكرة قطار الحرمين لليوم الوطني

فيما يلي خطوات وطريقة حجز تذاكر قطار الحرمين السريع في المملكة العربية السعودية والتي يستخدمها عادة آلاف المواطنين لتوفير الوقت والجهد

دخول الموقع الرسمي لقطار الحرمين الجديد مباشرة. انقر فوق رمز الحجز الجديد من القائمة الرئيسية. اختر نوع الرحلة من اتجاه واحد. الذهاب والعودة. اختر محطة الانطلاق. أدخل محطة الوصول. اكتب تاريخ السفر الخاص بك. أدخل عدد الركاب وحدد أعمارهم على النحو التالي الكبار أكبر من 12 سنة. الأطفال تتراوح أعمارهم بين يوم واحد و 12 سنة. الرضع طفل لم يبلغ من العمر سنتين ولا يشغل مقعدا. الأشخاص ذوو الإعاقة مسافرون لأن هناك أماكن مخصصة لهم. انقر على أيقونة البحث. اكتب رمز التحقق المرئي الذي يظهر أعلى الشاشة. عرض جميع الرحلات الجوية المتاحة. اختر الرحلة المناسبة، وأدخل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بها، مثل وقت الرحيل. وقت الوصول. مدة الرحلة. رقم القطار. عدد المحطات أثناء الرحلة. اختر الدرجة من درجة الأعمال. الدرجة السياحية. انقر فوق الزر “متابعة”. أجب على جميع الأسئلة المتعلقة بفيروس كورونا. الإقرار بصحة المعلومات. اضغط على زر إرسال. تصفح العربات والمقاعد المتاحة للحجز اختر مقعدًا من بين المقاعد غير المحجوزة. اضغط على زر متابعة. كتابة جميع بيانات المسافر والتحقق منها، وهي الاسم الاول. الاسم الأوسط. اسم العائلة. تاريخ الولادة. الجنس. نوع وثيقة الهوية. رقم المستند. تاريخ انتهاء الصلاحية. جنسية. رقم هاتف. البريد الإلكتروني. قم بتأكيد بريدك الألكتروني. عرض والموافقة على جميع التعليمات والشروط. اختر طريقة الدفع الإلكتروني المدفوعة مسبقًا. انقر على أيقونة تأكيد الحجز.

طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين الجديد

حددت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية أسعار قطار الحرمين الجديد الذي يربط العديد من المدن السعودية بأقل تكاليف الوقت والمادية، حيث يمكن الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية. . فيما يلي جدول بقائمة أسعار تذاكر قطار الحرمين في اليوم الوطني الـ 92

التذكرة سعر التذكرة التذكرة من مكة إلى جدة 70 ريال سعودي التذكرة من مكة المكرمة إلى محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي 95 ريال سعودي تذكرة السفر من مكة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 175 ريال سعودي التذكرة من مكة إلى المدينة المنورة 315 ريال سعودي التذكرة من جدة إلى محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي 45 ريال سعودي التذكرة من جدة إلى المدينة المنورة 275 ريال سعودي تذكرة من محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى مكة المكرمة 95 ريال سعودي تذكرة من محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 85 ريال سعودي التذكرة من محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى المدينة المنورة 265 ريال سعودي التذكرة من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى مكة المكرمة 175 ريال سعودي تذكرة من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى المدينة المنورة 100 ريال سعودي تذكرة من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى المدينة المنورة 215 ريال سعودي

أعلنت خدمة عملاء قطار الحرمين على المنصة الرسمية لحسابها على تويتر، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 في المملكة العربية السعودية، سعر تذكرة الدرجة الاقتصادية للرحلات بين محطة مكة المكرمة ومحطة مكة المكرمة. محطة جدة السليمانية فقط بسعر 9.2 ريال سعودي، وهذا العرض ساري فقط يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 م هو اليوم الوطني السعودي.

تحميل تطبيق قطار الحرمين

قطار الحرمين الجديد هو خط سكة حديد يعمل بالكهرباء تم افتتاحه لأول مرة للاختبار في 31 ديسمبر 2017، وافتتاحه رسميًا في 25 سبتمبر 2022. يربط القطار بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة داخل المملكة. من المملكة العربية السعودية وعادة ما يستغرق هذا القطار قرابة 120 دقيقة للوصول من منطقة إلى أخرى، ويمر عبر العديد من المدن الأخرى، بما في ذلك جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ويمتد على مسافة 450 كيلومترًا، ويستوعب ما يقرب من 60 مليون مسافر يمكن الحصول على سعة القطار، حيث أنه يحتوي على ثلاث عشرة كبسولة، سعة كل منها 417 مقعدًا، ويمر القطار عادة بخمس محطات، ومحطتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحطة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

قطار الحرمين السريع والجديد التي عملت عليه المملكة الرعبية السعودية بالتنقل والسفر بين المدن المختلفة بداخل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي 92 وهو من المناسبات الوطنية البارزة التي يهتم بها كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية وهو ذكرى توحيدها واستقلالها.