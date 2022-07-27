سعر جميع فئات سيارة KIA سبورتاج 2022 الجديدة وابرز المواصفات

تم الإعلان للتو عن سعر السيارة الكورية “كيا سبورتاج 2022” من قبل وكيلها المحَلْي، وكشف الوكيل عن أن هذه الأسعار تشمل أيضًا كيا سبورتاج 2023 الجديدة، بالإضافة إلى توفر النسخة نفسها أخيرًا فِيْ مصر والسَعُودِيْة. بعد طول انتظار، أكدت أن هذا النموذج الجديد يتمتع بالعديد من الميزات والتصميمات الرائعة، والتي سنذكرها بالتفصيل أدناه.

أسعار كيا سبورتاج الجديدة

أطلقت كوريا الجنوبية سيارة كيا سبورتاج الجديدة، بحسب الإعلان المحَلْي لوكالة هذه العلامة التجارية فِيْ مصر مؤخرًا، وأوضحت الوكالة أن أسعار كيا سبورتاج ظهرت بفئاتها المختلفة، حيث تتوفر فِيْ فئات مختلفة، كل فئة لها مواصفات وخصائص تختلف عن الأخرى وبسعر خاص كَمْا هُو موضح فِيْ السطور التالية

سعر الفئة الأولى من كيا سبورتاج 620.000 جنيه، وفِيْ السَعُودِيْة 94.000 إلى 128.000 ريال.

سعر الفئة الثانية من كيا سبورتاج 105.913 ريال فِيْ السَعُودِيْة و 660 ألف جنيه فِيْ مصر.

الفئة الثالثة من كيا سبورتاج متوفرة فِيْ السَعُودِيْة بسعر 150،648 ريال، وفِيْ مصر بسعر 710،000 جنيه.

بينما سعر الفئة الرابعة من كيا سبورتاج فِيْ السَعُودِيْة 134.548 ريال، وفِيْ مصر – 760 ألف جنيه.

سعر الفئة الخامسة والأخيرة من كيا سبورتاج فِيْ السَعُودِيْة 158،698 ريال، وفِيْ مصر – 790،000 جنيه.

مواصفات كيا سبورتاج الجديدة

تتوفر هذه السيارة بفئات مختلفة كَمْا ذكرنا سابقاً ولكل منها مميزات وخصائص معينة تميزها عن بعضها البعض، لكن كيا سبورتاج الجديدة تتمتع بالعديد من الصفات الرائعة والمتقدمة التي تميزها عن أي موديل آخر، ومن أهمها من هذه المواصفات

تحتوي السيارة على مصابيح LED أمامية وخلفِيْة.

بها فتحات تهُوية كبيرة للمحرك.

لديها وظيفة مفتاح بصمات الأصابع.

كَمْا أن لديها شاشة معلومات ترفِيْهِيْة ذكية مقاس 12 بوصة.

تدعم السيارة أجهزة Auto و Android و CarPlay.

تحتوي على تكييف وبلوتوث ومكبرات صوت قوية وواضحة.

تصميمه الخارجي رائع ومميز، وبنيته متينة وصلبة، ومن الصعب أن يتلف بسهُولة أو يتآكل بفعل الحرارة أو البرودة.

تم تجهِيْز كيا سبورتاج بأجهزة استشعار المطر والضوء، وكذلك أجهزة الاستشعار الأمامية والخلفِيْة.

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2022 كيا سبورتاج الميزات

لديها العديد من أدوات الأمن والسلامة لحماية الركاب، مثل احتوائها على ستة وسائد هُوائية، ونظام لمراقبة ضغط الهُواء فِيْ إطارات السيارة، ومكابح الطوارئ، ونظام ثبات يعمل إلكترونياً.

السيارة مؤهلة للكشف عن النقاط العمياء.

السيارة مزودة بمحرك تيربو 1.6 لتر بقوة 180 حصان و 265 نيوتن متر من عزم الدوران.

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