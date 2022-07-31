سعر سيارة تويوتا راف فور 2022 فِيْ السَعُودِيْة toyota rav 4 2022 بكل إصداراتها

سعر تويوتا راف فور 2022 فِيْ المملكه العربيه السعوديه تويوتا راف 4 2022 يمكنك أن تجدها بالتفصيل فِيْ مواصفات جميع إصدارات السيارة والمتوفرة على الموقع عبد اللطيف جميل بسعر 96،485 ريال سعودي وجدنا الكثير سيارات تويوتا بمواصفات ممتازة بالمملكة بس سيارة rav4 تعتبر أفضل سيارة لدى نسبة كبيرة من المقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

سعر تويوتا راف 4 2022 فِيْ السَعُودِيْة تويوتا راف 4 بجميع اصداراتها 2022

يفضل الكثير من مالكي السيارات فِيْ المملكة السيارات الرياضية ذات الأبعاد التي تعتبر مثالية للطرق الوعرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تساعدهم على السير بسلاسة على التلال والطرق الصحراوية، ويعتبر طراز 2022 راف 4 هُو الخيار الأمثل من حيث المواصفات والسعر مع محركه القوي وناقل الحركة الأوتوماتيكي وحجم الإطارات فهُو الخيار الأفضل.

ومن مميزاتها أيضاً ألوان تويوتا RAV4 2022. تم إطلاق ألوان جذابة داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، مليئة بروح الرقي، مثل الأحمر، الأسود، الكاكي، الأبيض اللؤلؤي، الأزرق الداكن، الأزرق الرمادي، الرمادي، و الرمادي و الألوان متوفره لجميع الإصدارات يمكنك أن تجد سيارة الأحَلْام هذه باللون المفضل لديك و الذي يناسب ذوقك.

راف 4

تقدم شركة تويوتا سيارات رياضية متنوعة بأسعار وإصدارات مختلفة وتم إصدارها من سيارة rav4 سبعة إصدارات مختلفة، ومن حيث المواصفات، فهِيْ تلبي احتياجات معظم السائقين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وبتصميم يتماشى مع متطلبات الشباب من مزيج من الجرأة والرقي.

تويوتا rav4

يأتي rav4 بالمواصفات التالية لإصداره الأول

محرك قوي سعة 2.0 لتر.

محرك 4 سلندر يعمل بقوة 170 حصان.

مؤشر استهلاك الوقود 16.8 كَمْ / لتر.

مواصفات تويوتا RAV4

أما عن مواصفات النسخة الثانية من السيارة فهِيْ كالتالي

أقصى عزم دوران للسيارة – 203 نيوتن متر.

تعمل تويوتا بنظام دفع رباعي مع ناقل حركة متتابع متغير.

تبلغ أبعاد السيارة 4600 مم فِيْ الطول × العرض 1855 مم × الارتفاع 1700 مم.

تتسع السيارة لخمسة ركاب بمن فِيْهم السائق وتأتي بخزان وقود سعة 55 لترًا.

rav 4 الميزات

فِيْ الإصدار الثالث، لاحظنا اختلافًا طفِيْفًا فِيْ مواصفات كلا الإصدارين اللذين تم إصدارهما قبل هذا الإصدار، ونترك لكَمْ المواصفات

السيارة لديها ناقل حركة CVT CVT.

السيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي.

تأتي السيارة بخزان وقود سعة 55 لترًا.

أما كفاءة الوقود أثناء القيادة فتبلغ 16.3 كَمْ / لتر.

سعر تويوتا rav4

يبدأ سعر السيارة فِيْ المملكة من 96.485 ريال سعودي، وأسعار نسخها كالتالي

سعر النسخة الأولى من Toyota RAV 4 2022 LE 4X2 يبلغ 96،485 ريال سعودي.

سعر سيارة Toyota RAV 4 2022 LE 4X4 Second Edition 103،040 ريال سعودي.

سعر Toyota RAV 4 2022 XLE 4X4 Third Edition 118،680 ريال سعودي.

سعر Toyota RAV 4 2022 LTD 4X4 HEV الإصدار الرابع 135،585 ريال سعودي.

سعر Toyota RAV 4 2022 LE 4X4 HEV Fifth Edition 115،000 ريال.

سعر Toyota RAV 4 2022 LE 4X2 HEV Sixth Edition هُو 121،095 ريال.

سعر Toyota RAV 4 2022 GLE 4X4 Seventh Edition 147،775 ريال سعودي.

نناقش اليوم مواصفات وسعر السيارة. راف 4 2022 فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الجديدة من عبد اللطيف جميل تاجر تويوتا بإصداراتها السبعة، سنوافِيْكَمْ بأخبار السيارات الجديدة فِيْ العالم العربي من خلال مقالاتنا اليومية.

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