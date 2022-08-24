سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 فِيْ السَعُودِيْة toyota fortuner 2022 أفضل إختيار، تعد سيارة تويوتا فورتشنر 2022، من السيارات العملاقة الحديثة لعام 2022، والتي تحمل العديد من المواصفات الخرافية، حيث تم الإعلان عنها قبل فترة من قبل الوكالة الرسمية لشركة في السعودية بأن سيارة تويوتا فورتشنر 2022 فِيْ السَعُودِيْة أفضل اختيار من كافة سيارات تيوتا مما كثرت عمليات البحث للتعرف على سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 فِيْ السَعُودِيْة.

سعر Toyota Fortuner 2022 فِيْ السَعُودِيْة، Toyota Fortuner 2022 الخيار الأفضل

تشمل السيارة مصنع الأثاث تتمتع 2022 بالعديد من المواصفات التي يبحث عنها العملاء فِيْ السَعُودِيْة، وتعتبر من أفضل السيارات الرياضية التي تناسب احتياجاتهم.

تويوتا

صفة مميزة أسْعَار سيارات تويوتا السَعُودِيْة مع ملاءمتها وتوافقها مع العملاء المختلفِيْن، هناك إصدارات مختلفة من السيارة بأسعار مختلفة، حيث جاءت الإصدارات بـ 6 إصدارات، وهناك 4 ألوان متوفرة تنقل روح الفخامة فِيْ المالك، نجدهم Attitude Black، أبيض لؤلؤي، فضي معدني، رمادي معدني.

مواصفات تويوتا فورتشنر

بعد ذلك نشرح جميع مواصفات الإصدار الأول من تويوتا فورتشنر 2022

محرك 4 سلندر بقوة 164 حصان وسعة 2.7 لتر.

أقصى عزم دوران للسيارة 245 نيوتن متر.

السيارة عبارة عن سيارة دفع خلفِيْ وتضم ناقل حركة أوتوماتيكي يتم من خلاله التحكَمْ فِيْ سرعة السيارة واختيار 6 سرعات مختلفة.

كفاءة وقود السيارة 10.7 كَمْ / لتر وتأتي بخزان سعة 80 لترًا.

ثروة تويوتا

تقديم الطبعة الثانية من محظوظ 2022 نظام دفع مختلف عن الإصدار الأول مما جعله من أقوى السيارات، ويتضح ذلك من خلال المواصفات التالية

تعمل السيارة بنظام دفع رباعي مؤقت مع خدمة خفِيْفة وثقيلة.

تعمل السيارة على الطرق بكفاءة فِيْ استهلاك الوقود تبلغ 10.4 كَمْ / لتر.

تبلغ أبعاد السيارة القياسية 4795 × 1855 × 1835 ملم.

تتسع السيارة لـ 7 ركاب بالغين.

ميزات فورتشنر 2022

فِيْ الإصدار الثالث من السيارة نجد اختلافًا ملحوظًا فِيْ المواصفات على النحو التالي

تمتاز السيارة بمحرك قوي بسعة 2.4 لتر.

القوة القصوى لمحرك هذا الإصدار هِيْ 147 سيرة ذاتية للنظام الديناميكي.

أقصى عزم دوران 400 نيوتن متر.

يحتوي هذا الإصدار على خزان وقود بسعة 80 لترًا.

معدل كفاءة الوقود على الطرق السريعة 14.4 كَمْ / لتر.

ثروة تويوتا

سعر السيارة ثروة 2022 يتم تحديده بناءً على الإصدار والمواصفات الخاصة به، لذلك ستجد أسعارًا مختلفة على النحو التالي

سعر Toyota Fortuner GX2 4X2 فِيْ السَعُودِيْة هُو 119،025 ريال سعودي.

سعر Toyota Fortuner GX2 4X4 فِيْ السَعُودِيْة هُو 129،835 ريال سعودي.

سعر Toyota Fortuner GX2 4X4 DIESEL فِيْ السَعُودِيْة هُو 140،185 ريال.

سعر Toyota Fortuner VX1 4X4 فِيْ السَعُودِيْة هُو 153،180 ريال.

سعر Toyota Fortuner VX2 PLUS 4X4 DIESEL فِيْ السَعُودِيْة هُو 171،925 ريال.

سعر Toyota Fortuner VX3 4X4 فِيْ السَعُودِيْة هُو 170،430 ريال سعودي.

اليوم قمنا بإدراج سعر إصدارات 2022 من Fortuner بالتفصيل شركة عبد اللطيف جميل للمحركات بأسعار متنوعة، بمواصفات راسخة فاجأت الجميع، وتابعنا لنقدم لك كل ما هُو جديد فِيْ عالم أسعار السيارات فِيْ السَعُودِيْة.

تاتي سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 فِيْ السَعُودِيْة باسعار مختلفة، حيث أنها من أكثر السيارات مبيعا لدى الكثير من المواطنين ، ويتراوح سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 فِيْ السَعُودِيْة، 119،025 ريال سعودي.

من حيث نأتي إليكَمْ بأسعار السيارات الجديدة والمستعملة أيضًا حيث أن السيارات المستعملة مطلوبة بشدة لأنها تتيح للمشتري الحصول على سيارات بمواصفات ممتازة فِيْ نفس الوقت وبسعر أقل بكثير من سعر السيارات الجديدة، ونحن أيضًا نقدم لكَمْ أحدث أسعار الأجهزة الإلكترونية بأحدث الإصدارات، كل هذا وأكثر متوفر على موقعنا.