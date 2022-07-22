سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 فِيْ السَعُودِيْة 2023 toyota corolla cross أفضل إختيار

سعر تويوتا كورولا كروس 2023 بالمملكة العربية السَعُودِيْة بمواصفات قياسية 2023 تويوتا كورولا كروس إنها أفضل سيارة للجميع، ويبدأ سعرها من 87.170 ريال سعودي. سيارات تويوتا بمحرك قوي وارتفاع مناسب للتضاريس الجبلية والصحراوية، نعرض لكَمْ اليوم جميع مواصفات كورولا كروس وأسعار الإصدارات التي توفرها.

والتي لقيت إقبالاً كبيراً على الشراء بمجرد الإعلان عن مَوعِد إطلاقها فِيْ المملكة، حيث اشتهرت سلسلة السيارات هذه بمحركاتها الهجينة القوية بتقنياتها الهجينة التي اخترعتها تويوتا فِيْ سلسلة سياراتها الجديدة فِيْ العام الماضي، كَمْا طورتها تصميمات السيارات لتناسب عصر اليوم من المرونة والديناميكا الهُوائية، على الطرق الوعرة والطرق الوعرة.

سعر تويوتا كورولا كروس 2023 فِيْ السَعُودِيْة 2023 Toyota Corolla Cross

تضمن سيارات تويوتا الحديثة بشكل عام، المواصفات التي حازت على إعجاب المستخدمين فِيْ الوطن العربي. شركة عبد اللطيف جميل خدمة صيانة ممتازة.

تويوتا

تم إطلاق السيارة بثلاثة إصدارات مختلفة نجد منها النسخة الأولى من LE HEV والتي تبعها الإصدار الثاني XLE HEV بسعر ومواصفات مختلفة قليلاً، وبعدها جاء الإصدار الثالث والأخير من LTD HEV، وتلقت جميع الإصدارات تقييمات إيجابية من معظم مستخدمي السيارات الحديثة.

كورولا كروز 2023

تشتمل السيارة على مواصفات مميزة للغاية فِيْ جميع إصداراتها، حيث تضمنت الإصدارات الأولى والثانية والثالثة المواصفات التالية

محرك هجين قوي سعة 1.8 لتر، بقوة 121 حصان، 4 سلندرات.

يبلغ الحد الأقصى لعزم محرك السيارة 142 نيوتن متر، بينما يبلغ أقصى عزم للمحرك الكهربائي 163 نيوتن متر.

السيارة لديها ناقل حركة متغير من النوع المتسلسل.

يتم قيادة السيارة بواسطة الدفع بالعجلات الأمامية.

يحتوي على خزان وقود 36 لترًا وكفاءة فِيْ استهلاك الوقود تبلغ 23.7 كَمْ / لتر.

السيارة من النوع الرياضي والتي تتضمن مقاعد داخلية تتسع لخمسة ركاب.

مواصفات كورولا كروس

جاءت إصدارات كورولا كروس بالمواصفات التالية

تأتي إصدارات السيارة بأبعاد 4460 ملم طول و 1825 عرض و 1620 ملم ارتفاع.

تحتوي السيارة على عجلات ألمنيوم مقاس 17 بوصة.

صنعت السيارة بإطارات 215 / 60R17.

تتضمن مصابيح هالوجين أمامية، مصابيح نهارية، مصابيح ضباب أمامية LED.

ميزات كورولا كروس

يشتمل التصميم الخارجي للسيارة على شبكة أمامية سوداء، محاطة أيضًا بإطار فضي.

كَمْا أنها تتميز بتقنية الدخول الذكية لكل من السائق والراكب الأمامي.

نجد فِيْ السيارة مرايا خارجية يتم التحكَمْ فِيْها كهربائيًا بنفس لون هِيْكل السيارة، مع إشارات خاصة لحالات الدوران.

الميزات الداخلية كورولا كروس

تحتوي السيارة على عوارض سقفِيْة مع جناح خلفِيْ.

تشتمل السيارة أيضًا على فتحة سقف بانورامية، بالإضافة إلى زر خاص لبدء تشغيل المحرك.

نجد أن مقاعد السيارة مغطاة بالجلد الفاخر، وكذلك عجلة القيادة مغطاة بالجلد، كَمْا يمكن التحكَمْ فِيْ ارتفاع مقعد السائق.

تحتوي السيارة على عجلة قيادة متداخلة مع أزرار للتحكَمْ فِيْ عجلة القيادة.

تكنولوجيا السيارة الداخلية

تحتوي لوحة العدادات الداخلية للسيارة على شاشة مقاس 4.2 بوصة يتم من خلالها عرض المعلومات.

السيارة بها نظام تحكَمْ آلي بالنافذة.

تشتمل السيارة على مكيف هُواء أمامي بارد بفتحات تهُوية خلفِيْة، والذي يتم أيضًا التحكَمْ فِيْه تلقائيًا.

يمكن التحكَمْ فِيْ نظام القفل المركزي للسيارة من خلال باب الراكب الأمامي، وهذا خاص بالإصدار الماليزي.

ضمان كورولا كروس من عبداللطيف جميل

تقدم لك وكالة عبد اللطيف جميل برنامج العناية الممتدة لسيارات تويوتا كورولا كروس بمحرك هجين، السيارة مشمولة بهذا الضمان مباشرة بعد انتهاء فترة ضمان المصنع، حيث يبدأ الضمان بشكل منفصل عن ضمان المصنع المقدم من قبل الشركة المصنعة شركة تويوتا لمدة ثلاث سنوات أو حتى تقطع السيارة مسافة 100،000 كيلومتر، أيهما يأتي أولاً.

يغطي هذا الضمان العديد من سيارات تويوتا ذات الطراز المتأخر، بما فِيْ ذلك Camry و Corolla و RAV4 و Highlander، بعد أن تخضع السيارة لعملية فحص شاملة وتحصل على تقييم حاسم من قبل خبراء تويوتا المعتمدين. وكالة عبد اللطيف جميل لتويوتا لإثبات حدوث عطل فني من المصنع فِيْ السيارة المشمولة ببرنامج العناية الممتدة المنفصل.

كَمْا يشمل برنامج الرعاية الممتدة لسيارات تويوتا جميع الأعطال الفنية بالمصنع سواء كانت كهربائية أو ميكانيكية والتي تغطيها مسافة 60 ألف كيلومتر أو لمدة عامين أيهما يأتي أولاً مع دفع رواتب العاملين فِيْها.

الأعطال التي لا يغطيها ضمان السيارة

هناك استثناءات من تغطية برنامج عبد اللطيف جميل للرعاية الممتدة لسيارات تويوتا كورولا كروس 2022، ونجد أن برنامج الضمان لا يشمل أعطال السيارة الناتجة عن أي عوامل خارجية، فِيْ حالة تعرض السيارة لحادث أو كارثة طبيعية أو أي تعديل للسيارة، أو يتسبب فِيْ خطأ ميكانيكي، أو عوامل الأكسدة والتآكل والصدأ.

من شُروطْ صلاحية برنامج الضمان والخدمة الممتدة أن يتم تنفِيْذ أي عملية إصلاح مركبة فِيْ مركز صيانة مناسب، سواء كانت عمليات صيانة دورية أو كبيرة، بشرط الاحتفاظ بالفواتير لتقديمها، وهذا هُو يتم تحديدها من خلال تطبيق الشُروطْ والأحكام وفقًا لما هُو وارد فِيْ كتيب الضمان أو الشُروطْ والأحكام التفصيلية لسياسة الشركة.

سعر تويوتا كورولا

جاءت السيارة بسعر معقول مقارنة بمواصفاتها، وأسعارها فِيْ السَعُودِيْة كالتالي

سعر Corolla Cross 2023 First Edition LE HEV يبلغ 87،170 ريال سعودي.

سعر Corolla Cross 2023 XLE HEV Second Edition هُو 96،140 ريال سعودي.

سعر Corolla Cross 2023 Third Edition LTD HEV يبلغ 109،480 ريال سعودي.

تواصل مع وكيل تويوتا عبداللطيف جميل

يمكنك التواصل مع وكيل تويوتا داخل المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال الموقع الرسمي عن طريق ملء النموذج المطلوب وكتابة استفساراتك، وسيتم الاتصال بك وسيتصل بك مندوب خدمة العملاء، مع العلم أنك بهذه الطريقة تقر بالإجازات. موافقتك على سياسة الخصوصية على الموقع، وبالتالي استفسارك بشأن المبيعات، أو الشكاوى، أو الاقتراحات، أو الاستفسارات والأسئلة.

نعرض اليوم سعر ومواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والتي تضمنت ثلاث نسخ منها داخل الوطن العربي، طالما نتابع معكَمْ مواصفات كل إصدار على حدة، لذا تابعونا على موقعنا الرسمي على الإنترنت للحصول على المزيد من اخبار السيارات فِيْ الدول العربية.

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