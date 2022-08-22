سعر سيارة كيا كي 5 2022 فِيْ السَعُودِيْة kia k5 2022 ستبهرك بمواصفاتها وإصداراتها

سعر سيارة كيا كي 5 2022 فِيْ السَعُودِيْة kia k5 2022 ستبهرك مواصفاتها وإصداراتها، تعد سيارة كيا كي 5 من السيارات الأكثر طلبا في الأسواق العالمية لما تتميز مواصفاتها العالية، وتحتوي على كافة المعايير العالية، وذان الأداء المتميز مقارنة بسيارات أخرى بنفس المستوى، وفي الاونة الاخيرة ارتفع سعر سيارة كيا كي 5 2022 فِيْ السَعُودِيْة لمواصفاتها المبهرة والإصدارات المختلفة.

سعر كيا K5 2022 فِيْ السَعُودِيْة كيا k5 2022 سينال إعجابك بمواصفاتها وإصداراتها

تقدم سيارات كيا 2022 K5 هِيْ المواصفات الأكثر طلبًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، فهِيْ من السيارات الكبيرة التي تتميز بمساحتها الكبيرة، وتحتوي على مقصورة مريحة تتميز بسهُولة الوصول إلى جميع أدوات التحكَمْ فِيْ السيارة، مع محرك قوي يسمح له بالعمل بسلاسة على جميع أنواع الطرق.

كيا كي 5 2022

مع كيا k5 يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الألوان. هناك تسعة ألوان متوفرة فِيْ سيارة كيا، وهِيْ الأسود والأبيض اللامع والأبيض اللؤلؤي والأحمر والأزرق والأزرق الفاتح والرمادي والرمادي المعدني والفضي. هناك أيضًا ستة إصدارات من السيارة تأتي مع تفاصيل كانت مدهشة للغاية.

مواصفات كيا 5 2022

مواصفات السيارة كالتالي

السيارة من فئة السيدان تتسع لخمسة أشخاص بالغين.

السيارة تعمل بنظام الدفع بالعجلات الأمامية.

متوسط ​​استهلاك السيارة للوقود 16.1 كَمْ / لتر.

يأتي محرك السيارة بسعة 2 لتر، ويعمل بقوة قصوى تبلغ 152 حصانًا.

يتضمن المحرك 4 اسطوانات.

نظام النقل فِيْ السيارة أوتوماتيكي.

تحتوي السيارة على عدد 2 وسائد هُوائية للمقاعد الامامية حفاظا على السلامة.

سعة خزان الوقود 60 لترًا.

كيا K5 2022

سعر الإصدارات الست من السيارة المعروضة عليك مدرج أدناه

يبلغ سعر سيارة كيا k5 LX 2L فِيْ المملكة المتحدة حوالي 100،048 ريال سعودي.

يبلغ سعر كيا k5 LX 2L D01M فِيْ المملكة المتحدة حوالي 101،543 ريال سعودي.

يبلغ سعر سيارة كيا k5 LX 2.5 لتر فِيْ المملكة المتحدة حوالي 109،248 ريال سعودي.

يبلغ سعر سيارة كيا k5 LX 2.5 لتر الرياضية فِيْ المملكة المتحدة حوالي 120،058 ريال سعودي.

يبلغ سعر سيارة kia k5 EX 2.5L فِيْ المملكة المتحدة حوالي 130،523 ريال سعودي.

يبلغ سعر سيارة كيا k5 LX 2.5L الكاملة فِيْ المملكة المتحدة حوالي 156،168 ريال سعودي.

تعد سيارة كيا كي 5 2022 فِيْ السَعُودِيْة من السيارات التي تتمتع بمواصفات خرافية جدا، كما وتتنوع ألوان السيارات ، وتعد من السيارات الرياضية الملائمة للشباب والصبايا، ويتراوح سعر سيارة كيا كي 5 2022 فِيْ السَعُودِيْة، بين 100 ألف ريال سعودي الى 120 ألف ريال سعودي.