سعر شيفروليه كورفِيْت 2023 الجديدة وأهم المواصفات الداخلية والخارجية

سعر سيارة شيفروليه كورفِيْت 2023 هذه السيارة من السيارات المتميزة، والتي يوجد منها العديد من الفئات الحديثة والمتقدمة، وقد تم الإعلان رسميًا عن سيارة شيفروليه كورفِيْت 2023 وهِيْ سيارة رياضية، وهناك نسخة مفتوحة من هُو – هِيْ. حيث تهتم شفروليه دائمًا بمحاولة التنافس بقوة مع أشهر أنواع السيارات، بالإضافة إلى أنه تم الإعلان عن الهِيْكل الخلفِيْ للسيارة هذه السيارة الجديدة التي تحتوي على محرك ثماني سلندر.

2023 سعر شيفروليه كورفِيْت

1LZ Coupe يبلغ سعرها 106 ألف دولار أي نحو 397 ألف ريال.

1LZ فتح أعلى 115000 دولار أي ما يعادل 430،000 ريال.

2LZ كوبيه 115.500 دولار بنحو 432 ألف ريال.

3LZ كوبيه بسعر 120 ألف دولار بنحو 450 ألف ريال.

2LZ فتح القمة 124 ألف دولار بنحو 464 ألف ريال.

3LZ فتح أعلى 128 ألف دولار بنحو 480 ألف ريال

مَوعِد طرح السيارة فِيْ السوق.

هذه السيارة من ماركة شيفروليه، وهناك نموذج أولي، وهذه السيارة سيتم إنتاجها فِيْ عام 2022، وبعد ذلك سيتم طرحها فِيْ الأسواق اعتبارًا من عام 2023.

مواصفات LTz Class Coupe

تعتبر هذه الفئة من أكثر الفئات اقتصادية وسعرها مناسب للجميع، حيث تتميز بوجود إطارات عالية الأداء مع مكابح من الكربون والسيراميك.

تحتوي على حزمة كربونية مع ألياف كربونية فِيْ الهِيْكل الأمامي وتتضمن أيضًا جناحًا خلفِيًْا.

التصميم الخارجي للسيارة