سعر صك الأضحية 2022 في الأوقاف والمؤسسات الخيرية

تسهل العديد من المؤسسات الدينية والخيرية على المسلمين أداء عام التضحية في عيد الأضحى المبارك من خلال أدوات تعفي العائلات من وجوب الذبح والتوزيع.

تلتزم وزارة الأوقاف والمؤسسات الخيرية المصرية داخل الدولة بشراء الذبائح وذبحها وتوزيعها على المحتاجين من خلال أدوات تحدد قيمتها الشريعة.

أسعار سندات الأضحية 2022

يختلف سعر صك الأضحية من مؤسسة إلى أخرى على النحو التالي:

ثمن صك النحر وزارة الاوقاف

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن تكلفة الآلة للحوم السودانية 2200 جنيه ، وتم طباعة 120 ألف صك.

وبلغ سعر سند اللحوم البلدية نحو 3800 جنيه ، وطبع 10 آلاف سند ، بحسب تصريحات وزير الأوقاف.

وأشار جمعة إلى أن قيمة السندات الغذائية 300 جنيه وهي تصلح كبديل لموائد الرحمن.

ثمن صك الأضحية في بنك الطعام

وحددت مؤسسة بنك الطعام المصري قيمة صك الأضاحي بـ 3950 جنيهًا بزيادة قدرها 550 جنيهًا عن العام الماضي.

وبلغ سعر أضاحي العجول المستوردة 2500 جنيه مقابل 1950 جنيها بزيادة قدرها 550 جنيها عن العام الماضي.

سعر لحوم الصدقات بوزن 3 كيلو حوالي 270 جنيها.

وتبلغ حصة الجهة المانحة لسند البلديات في مؤسسة بنك الطعام 9 كيلو ، وحصة المستفيدين 18 كيلو من لحوم الأضاحي ، موزعة في جميع محافظات مصر.

ويتم استلام نصيب المتبرع من اللحوم ، بحيث يتواصل المتبرع مع صك البلدية فقط مع بنك الطعام المصري من خلال الاتصال بالرقم التالي 16060 ، وذلك لتحديد موعد استلام أضحيته.

ثمن أداة التضحية جمعية الأورمان

وبلغ سعر صك الأضاحي هذا العام 3390 جنيها مقابل 3100 جنيها العام الماضي بزيادة 290 جنيها فيما يصل سعر صك الهدي للجمعيات الخيرية 160 جنيها للكيلو.

يمكن شراء صك الأضحية من خلال صفحة الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كما يتوفر خيار التقسيط.

ثمن صك النحر مؤسسة مصر الخير

بلغ سعر أضاحي للحوم البلدية هذا العام 3990 جنيهًا مقابل 3500 جنيه العام الماضي بزيادة 490 جنيهًا.

نصيب الفرد الاعتباري من الذبيحة 9 كيلوغرامات أي ثلث الأضحية ، و 18 كيلوغراماً توزع على الأسرة المستحقة من الصك ، إذ يبلغ عدد كيلوغرامات العجل البلدي نحو 27 كيلوغراماً صافياً.

يمكن شراء الاداة من خلال اقرب فروع مؤسسة مصر الخير او من خلال صفحة المؤسسة على الفيسبوك والتطبيق الالكتروني. مصر الخير.