سعر فستان الملكة رانيا في حفل خطوبة نجلها ولي العهد الأردني على رجوة آل سيف، بعد إعلان أن خطوبه الملكة رجوه بنت خالد بنت مساعدا ال سيف على جلاله ابن الملك الحسين بن عبد الله الثاني يوم الأربعاء الماضي وتم إعلان خطبتهما من قبل الديوان الملكي في الأردن، وانتشر الخبر عبر ما صار التواصل الاجتماعي، حين يتساءل الكثير من الرواد عن سعر فستان الملكة رانيا في حفر خطوبه نجلها ولي العهد الأردني.

سعر فستان الملكة رانيا في حفل خطوبة نجلها ولي العهد الأردني على رجوة آل سيف

كانت الملكة رانيا شقيقه ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله حريصة على مشاركة كافة متابعيها عبر حساباتها الرسمية وخاصة عبر موقع الإنستغرام بمشاركة ونشر مجموعة من الصور الجديدة حول خطوبه نجلها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجل مساعد ال سيف.

وجاءت في صور الملكة رانيا في حفل نجلها أنها ارتدت فستانا لونه أسود طويل وله تطريزات خاصة وبسيطة مما زاد من أناقة الأميرة رانيا متميزه، ويحمل فستان الملكة رانيا توقيعAndrew gn.

كم سعر فستان الملكة رانيا

بعدها ان تم إعلان خطوبه الآنسة رجوى ال سيف بدا الكثير من المتابعين البحث عن رجوى والملك الحسين بن عبد الله وكذلك عن الملكة البحث مؤخرا عن سعر فستان الملكة رانيا التي قامت بارتدائه في حفل خطوبة ولي العهد الأردني على رجوى لسيف وكما أكدنا ان سعر الفستان وهو في 2,173€

كم سعر فستان الملكة رانيا

يتساءل الكثير من متابعين الملكة رانيا عن سعر فستانها التي كانت ترتديه في حفله خطوبه نجلها عبد الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوى بنت خالد بنت مساعد بنت العزيز، حيث يعبر فستان الآنسة رانيا على الأناقة والجمال والحشمة وقد بلغ سعر فستانها 2173€ يورو.

انتشر خبر سعر فستان الملكة رانيا في حفله خطوبه نجلها ولي العهد الأردني على الآنسة رجوى ال سيف حيث كانت تلك الفستان يعبر عن الأناقة والجمال والحشمة في ذات الوقت ويعتبر هذا الفستان من الماركات العالمية الضخمة التي تم تصميمها وتطريزه ليحمل الأناقة والجمال